viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 11:09
Justicia.

Caso Jimena Salas: hoy se conocerá el veredicto

Tras la finalización de los alegatos y un cuarto intermedio, hoy por la tarde se conocerá el fallo en el juicio por el femicidio de Jimena Salas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Ayer jueves 6 de noviembre se realizaron los alegatos de la querella y de la defensa de los acusados, en el juicio que se hace en Salta por el femicidio de Jimena Salas, la joven jujeña que fue asesinada en el año 2017 en la localidad de Vaqueros. Luego de un cuarto intermedio, la Justicia dará a conocer en el día de hoy, viernes 7 de noviembre, a partir de las 16hs el veredicto en el juicio por el femicidio de Jimena Salas.

Lee además
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen
Juiciopor Jimena Salas
Femicidio.

Juicio por Jimena Salas: por miedo, vecinas pidieron declarar sin los imputados 

En la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, dos de los acusados por el crimen, el abogado querellante realizó sus alegatos en representación de la entonces pareja de Jimena Salas y de sus dos hijas.

Pidió que se los declare responsables civilmente y se haga lugar a la acción civil promovida contra ellos. En caso de que el Tribunal no considere acreditada su participación como partícipes secundarios del homicidio calificado, solicitó que sean condenados como partícipes necesarios del delito de robo calificado en poblado y en banda y por el uso de armas, y se les aplique una pena de 10 años de prisión efectiva, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho, la extensión del daño causado y demás circunstancias relevantes.

Juicio por le femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Pidió que se disponga la continuidad de las actuaciones de investigación penal para identificar al hombre 2 y llevarlo a juicio, y que se declare la responsabilidad de Javier Nicolás Saavedra como autor del hecho, fundamentado en el derecho a la verdad y justicia de las hijas y la familia de la jujeña.

Los alegatos de la defensa

Tras un cuarto intermedio, llegó el turno del abogado defensor de los hermanos Saavedra, quien sostuvo la inocencia de sus defendidos y le solicitó al Tribunal la absolución lisa y llana de ambos en la causa por femicidio.

Los jueces Riera, Faber y Troyano dispusieron un cuarto intermedio hasta este viernes 7 de noviembre a las 8;30 para dar lugar a las réplicas y dúplicas. Según se especula, al finalizar la jornada se espera conocer el veredicto.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

jimena salas 21
Jimena Salas tenía 44 años y dos hijas. La mataron en enero de 2017.

Jimena Salas tenía 44 años y dos hijas. La mataron en enero de 2017.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes.

