Femicidio de Jimena Salas: ratificaron que Javier Saavedra fue el autor del crimen

El Tribunal Judicial Provincial dio a conocer los fundamentos donde aseguran que tras las pruebas se acredita de manera concluyente que Javier Saavedra fue el autor material del homicidio de la jujeña Jimena Salas .

El Tribunal integrado por José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, lo hizo basándose en pruebas genéticas, testimoniales y periciales que reconstruyen la mecánica y la violencia del hecho tras el veredicto del 7 de noviembre de 2025 .

En esa audiencia se tuvo por plenamente acreditada la autoría material de Saavedra del homicidio de Salas ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros , más allá de la muerte del asesino y posterior extinción de la acción penal.

En el escrito y luego del juicio oral y público en la vecina provincia, detallan entre los fundamentos que “si bien el imputado fue sobreseído con motivo de su fallecimiento , resulta igualmente procedente mantener incorporada al análisis la totalidad de la plataforma fáctica sometida a debate, así como toda la prueba producida e incorporada por las partes, en tanto el desarrollo del plenario se llevó a cabo con la intervención y conformidad de todas ellas”.

Juicio por le femicidio de Jimena Salas Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Agrega que: “Dicho criterio obedece a que la plataforma fáctica no puede fragmentarse en función de la situación procesal sobrevenida de uno de los imputados, sino que debe apreciarse de modo integral y armónico, a fin de reconstruir el hecho histórico en su totalidad, conforme lo exige el principio de unidad de valoración probatoria”.

Identidad del agresor y descripción de su conducta

Sobre los primeros elementos de identificación de la identidad del autor, el Tribunal indica: “En suma, la valoración conjunta de la prueba permite afirmar que la víctima fue abordada en su domicilio entre las doce veinte y las doce cincuenta y uno por un individuo que se presentó bajo el pretexto de haber encontrado un perro perdido, reproduciendo el mismo ardid empleado días antes en otra vivienda de la zona”.

Subrayan que “el ataque se produjo inmediatamente después de esa interacción, en un contexto de aparente confianza, mientras las niñas permanecían en el interior de la casa. El agresor abandonó el lugar dejando la puerta entreabierta, la llave colocada y a las menores encerradas en uno de los baños”.

Prueba genética y su relevancia en la causa

En cuanto a la relevancia de la prueba genética incorporada al debate, el Tribunal aclara que más allá de toda la prueba testimonial, pericial y documental ya analizada, cabe destacar que la más trascendental y concluyente en orden a la determinación de la presencia y de su autoría por parte de Javier Nicolás Saavedra, es la evidencia genética obtenida en la escena del hecho”.

Las conclusiones marcan que se tiene por acreditado que la hija de la víctima se hallaba presente en el lugar del hecho al momento de la agresión mortal, y que el imputado Javier Nicolás Saavedra se encontraba también en la vivienda.

Los antecedentes psicológicos de Saavedra

Las pericias describieron a Saavedra como un sujeto con sentimientos de insuficiencia y dificultades de adaptación frente a la figura femenina adulta, lo que podía traducirse en conductas impulsivas o violentas hacia mujeres.

Concluyó que Saavedra reúne rasgos de personalidad psicopática, con base narcisista y egocéntrica, caracterizada por omnipotencia, ausencia de culpa, manipulación, simulación y pasaje impulsivo al acto violento, sin pérdida del juicio de realidad ni posibilidad de asumir responsabilidad o arrepentimiento.

“La escena evidenció un despliegue de saña, una multiplicación innecesaria de estocadas en el cuerpo y una continuidad de acción que demuestran la voluntad de causar sufrimiento y la decisión de eliminar toda posibilidad de resistencia”, concluyó el informe.

Femicidio de Jimena Salas: absolvieron a los hermanos Saavedra

Luego de los alegatos de la Unidad Fiscal, la querella y de la defensa de los acusados, el viernes 7 del mes pasado se dio el veredicto en el juicio que se hizo en Salta por el femicidio de Jimena Salas, y donde fueron absueltos los hermanos Saavedra.

Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra estaban acusados como partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, contra los acusados.

El Tribunal resolvió absolverlos por el beneficio de la duda y ordenar la inmediata liberación de ambos. Mientras que se determinó que Javier Saavedra, ya fallecido, fue el autor del crimen junto a otra persona no identificada.

Los magistrados reconocieron la certeza de la autoría material de Javier Saavedra, el otro hermano fallecido, y ordenaron continuar la investigación para identificar a otra persona involucrada en el crimen denominada H2.