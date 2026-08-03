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3 de agosto de 2026 - 10:24
Policiales.

Tiroteo en Salta: un hombre resultó herido y fue internado de urgencia

Ocurrió en el barrio La Paz, donde un hombre recibió un disparo y fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo. La Policía investiga lo sucedido.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tiroteo en barrio La Paz: Un hombre fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo.

Tiroteo en barrio La Paz: Un hombre fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo.

Un violento altercado entre dos grupos provocó un amplio operativo de seguridad en el barrio La Paz, ubicado en el sector sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre sufrió una herida de gravedad tras recibir un disparo de arma de fuego en medio de un tiroteo.

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Según la información publicada por el medio El Camión de Germán Noticias, la víctima, un adulto, recibió atención inicial en el lugar del hecho y posteriormente fue trasladada de urgencia bajo código rojo al Hospital San Bernardo, debido a la complejidad del cuadro que presentaba.

Tras el tiroteo, la policía de Salta desplegó un operativo en la zona

Luego del episodio violento, agentes de la Policía de Salta implementaron un importante dispositivo de seguridad en el sector con el objetivo de resguardar el área y avanzar con las primeras diligencias vinculadas a la investigación.

Integrantes de la Brigada de Investigaciones llevan adelante distintas tareas para determinar cómo se produjo el ataque y establecer la identidad del responsable de efectuar los disparos, quien continúa sin ser localizado y es buscado por las autoridades.

La causa continúa en etapa de investigación y los investigadores no descartan la posibilidad de llevar adelante nuevos procedimientos durante las próximas horas con el objetivo de determinar con mayor precisión qué ocurrió y cuáles fueron los motivos que originaron el violento enfrentamiento.

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