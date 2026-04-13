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13 de abril de 2026 - 09:45
País.

Salta: un nene de 7 años resultó herido de un disparo en la cabeza tras encontrar un arma

Ocurrió en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta. El arma mal guardada se trata de una pistola calibre 38 que pertenecería a un familiar directo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Salta: un nene de 7 años resultó herido de un disparo en la cabeza tras encontrar un arma

Salta: un nene de 7 años resultó herido de un disparo en la cabeza tras encontrar un arma

Un grave hecho conmociona a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en la provincia de Salta, donde un niño de siete años resultó herido por un disparo en la cabeza dentro de su vivienda, en el barrio Caballito. El menor permanece internado con pronóstico reservado, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

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Un disparo dentro de la vivienda

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio ocurrió en el interior del domicilio familiar. Las primeras versiones indican que el niño habría encontrado un arma que no estaba correctamente resguardada.

Según trascendió, se trataría de un revólver calibre 38 que se encontraba junto a municiones en una caja, presuntamente perteneciente a un familiar directo. En circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado y el proyectil impactó en la zona craneal del menor.

Asistencia y traslado de urgencia

Tras el disparo, vecinos alertaron la situación al escuchar pedidos de auxilio en la vivienda ubicada en la intersección de calles Chaco y 17 de Octubre.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Orán, donde permanece internado en estado delicado.

Estado de salud y pronóstico

Según el parte médico difundido, el menor presenta un traumatismo encéfalo craneano grave, con herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida, hemorragia interna y compromiso neurológico severo. Su estado es crítico y el pronóstico reservado.

Investigación en curso

Si bien en un primer momento circuló la versión de que el hecho podría haber sido producto de una bala perdida, esta hipótesis no fue confirmada oficialmente. Hasta el momento, lo único establecido es que el niño fue herido por un disparo dentro del domicilio.

La Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del lugar y la realización de pericias por parte de Criminalística. En paralelo, la Brigada de Investigaciones trabaja para esclarecer cómo

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