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8 de abril de 2026 - 09:18
País.

En Salta sancionarán a padres por casos de bullying en las escuelas

La medida contra el bullying en Salta fue anunciada tras una modificación en el Código Contravencional. El acoso escolar es cada vez más frecuente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Salta: sancionarán a padres por casos de bullying en las escuelas

Salta: sancionarán a padres por casos de bullying en las escuelas

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó una modificación al Código Contravencional que establece sanciones para padres o tutores de alumnos involucrados en situaciones de bullying y acoso escolar.

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La iniciativa, que ya cuenta con aval legislativo, fue girada al Poder Ejecutivo provincial y aguarda su promulgación para entrar en vigencia.

bullying
Contra el bullying - El pasado mes de noviembre, la Legislatura de Mendoza convirtió en ley la norma que establece sanciones para padres o tutores cuando sus hijos incurran en situaciones de acoso escolar.

Contra el bullying - El pasado mes de noviembre, la Legislatura de Mendoza convirtió en ley la norma que establece sanciones para padres o tutores cuando sus hijos incurran en situaciones de acoso escolar.

Qué sanciones prevé la normativa

El nuevo marco legal contempla penas de hasta 30 días de arresto o 30 días de multa para aquellos adultos responsables que no cumplan con los requerimientos de las instituciones educativas ante casos de bullying.

Sin embargo, durante el debate se aclaró que no se trata de sanciones automáticas ni estrictamente punitivas, ya que podrán ser reemplazadas por medidas alternativas como tareas comunitarias o tratamientos psicológicos.

“No es una norma penal”

La diputada Socorro Villamayor explicó que la iniciativa se enmarca en el ámbito contravencional y no penal.

“No se conoce a nadie que haya ido preso por una contravención”, sostuvo la legisladora, al tiempo que remarcó que los tutores deberán comparecer ante un juez contravencional en caso de incumplimiento.

En ese sentido, subrayó que la norma busca generar instancias de responsabilidad más que castigos estrictos.

El rol de los adultos en la prevención

Uno de los ejes centrales del proyecto es reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo de menores frente a situaciones de violencia escolar.

Según Villamayor, la medida se alinea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y apunta a evitar la desatención ante alertas emitidas por las escuelas.

“Es una responsabilidad automática, no objetiva”, precisó.

Origen del proyecto y contexto

La iniciativa original fue presentada por la senadora Bettina Navarro y luego unificada con otras propuestas antes de su aprobación final en Diputados.

Durante el tratamiento, también se mencionaron hechos recientes que evidencian el agravamiento de la violencia escolar, como el caso ocurrido en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente asesinó a un compañero con un arma de fuego.

Cuestión de privilegio en la sesión

En el tramo final de la sesión, se aprobó una cuestión de privilegio presentada por el diputado Jorge Restom contra su par Nicolás Arce, a raíz de declaraciones sobre docentes de la sede Tartagal de la UNSa.

Durante el tratamiento, parte del bloque de La Libertad Avanza se retiró del recinto, incluido el propio Arce. La moción fue aprobada con solo cuatro votos negativos.

Además, se dio lectura a documentos del Consejo Directivo de la universidad que advierten sobre posibles acciones civiles y penales contra el legislador por la gravedad de sus acusaciones.

A la espera de la promulgación

Con la aprobación legislativa, el proyecto quedó en manos del Ejecutivo provincial. De ser promulgado, marcará un cambio en el abordaje del bullying escolar en Salta, incorporando sanciones dirigidas también a los adultos responsables.

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