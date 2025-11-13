La Federación Gaucha Jujeña rechazó el bullying y ciberbullying
Luego que a través de redes sociales y otras vías, se identificaron agravios a integrantes de la comunidad gaucha, entre ellas a paisanas de centros locales y nacionales, la Federación Gaucha Jujeña emitió un comunicado rechazando “cualquier forma de violencia, ya sea bullying, ciberbullying o grooming”.
En el escrito, la organización tradicionalista de Jujuy repudia “estas prácticas que dañan profundamente la integridad, la confianza y el bienestar de las personas, especialmente de nuestros jóvenes, quienes merecen crecer en un entorno de respeto, cuidado y empatía”.
“Queremos transmitir un mensaje claro: no hay lugar para la violencia ni para el acoso en ninguna de sus formas. Apostamos al diálogo, a la contención y al acompañamiento como herramientas fundamentales para construir una comunidad más justa y humana”, agregan.
Subrayan que “a todas las paisanas y representantes de nuestras tradiciones, les deseamos fuerza, esperanza y perseverancia para seguir cultivando con orgullo nuestras raíces culturales, manteniendo vivos los valores del respeto, la unión y la solidaridad”.
Para cerrar la Federación Gaucha Jujeña subraya que “les acompaña y apoya en este camino, reafirmando su compromiso con la educación, la cultura y la defensa de los valores humanos”, comunicado explicitado a través de sus redes.
Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha
El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.
Cómo sigue el cronograma de la Semana de la Tradición
Viernes 14 de noviembre
09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca
Sábado 15 de noviembre – Cierre
09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales
10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)
12:30 – Almuerzo y desconcentración
14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”
17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados
21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición