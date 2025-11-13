sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 16:10
Comunicado.

La Federación Gaucha Jujeña rechazó el bullying y ciberbullying

En un comunicado, la Federación Gaucha Jujeña rechazó el bullying y ciberbullying que sufrieron integrantes de la comunidad gaucha.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Federación Gaucha Jujeña rechazó el bullying y ciberbullying

La Federación Gaucha Jujeña rechazó el bullying y ciberbullying

Luego que a través de redes sociales y otras vías, se identificaron agravios a integrantes de la comunidad gaucha, entre ellas a paisanas de centros locales y nacionales, la Federación Gaucha Jujeña emitió un comunicado rechazando “cualquier forma de violencia, ya sea bullying, ciberbullying o grooming”.

En el escrito, la organización tradicionalista de Jujuy repudia “estas prácticas que dañan profundamente la integridad, la confianza y el bienestar de las personas, especialmente de nuestros jóvenes, quienes merecen crecer en un entorno de respeto, cuidado y empatía”.

“Queremos transmitir un mensaje claro: no hay lugar para la violencia ni para el acoso en ninguna de sus formas. Apostamos al diálogo, a la contención y al acompañamiento como herramientas fundamentales para construir una comunidad más justa y humana”, agregan.

El comunicado de la Federacion Gaucha
El comunicado de la Federacion Gaucha

El comunicado de la Federacion Gaucha

Subrayan que “a todas las paisanas y representantes de nuestras tradiciones, les deseamos fuerza, esperanza y perseverancia para seguir cultivando con orgullo nuestras raíces culturales, manteniendo vivos los valores del respeto, la unión y la solidaridad”.

Para cerrar la Federación Gaucha Jujeña subraya que “les acompaña y apoya en este camino, reafirmando su compromiso con la educación, la cultura y la defensa de los valores humanos”, comunicado explicitado a través de sus redes.

Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha

La Semana de la Tradición en Jujuy vivió uno de sus momentos centrales con la elección de la Paisana Nacional con la consagración fue para Luján Rosales, representante de Tucumán, quien recibió el reconocimiento del jurado y del público presente.

Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha
Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha

Luján Rosales elegida Paisana Nacional en la Federación Gaucha

El podio se completó con la 1ª Donosa, Fiorela Mamani (Jujuy) y la 2ª Donosa, Agostina Alfonzo Bazzoni (Córdoba), en el marco de la XIIª Elección Paisana Nacional. La ceremonia puso en valor la indumentaria tradicional, las destrezas y el arraigo cultural de las delegaciones gauchas de todo el país.

Cómo sigue el cronograma de la Semana de la Tradición

Viernes 14 de noviembre

  • 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca

Sábado 15 de noviembre – Cierre

  • 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales
  • 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)
  • 12:30 – Almuerzo y desconcentración
  • 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”
  • 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados
  • 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición
  • 22:00 a 05:00 – Peña folklórica de cierre

Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

