viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 10:42
Iniciativa.

La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

La idea de la Federación Gaucha es tener un lugar para recibir a las agrupaciones del interior que llegan para participar de los desfiles más importantes.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

En el marco de una reunión institucional, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recibió a parte de la comisión directiva de la Federación Gaucha Jujeña. Durante el encuentro, el presidente de la institución, Mario Marcelo Mendoza, presentó los proyectos en marcha y destacó la necesidad de contar con un albergue destinado a recibir a las agrupaciones gauchas del interior de la provincia.

La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia
La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

Un espacio de contención para los gauchos

Mendoza explicó que la propuesta busca ofrecer un lugar de estadía a quienes participan de actividades tradicionales en San Salvador de Jujuy. “Le comentamos al gobernador los proyectos de la institución y en especial la necesidad de contar con un albergue para aquellas agrupaciones gauchas del interior”, indicó.

El dirigente señaló que el pedido tuvo una respuesta favorable del mandatario, ya que se acordó avanzar con una primera etapa de obra para un albergue con capacidad aproximada para 30 personas. En diálogo con Todojujuy.com, el presidente de la Federación Gaucha jujeña, también aclaró que el albergue no sólo sería para los miembros de las federaciones, sino también para todos aquellos que lleguen junto a las comitivas.

Primeros pasos del proyecto

Desde la Federación detallaron que ya cuentan con un predio propio, lo que permitirá iniciar los trabajos en breve. “Nosotros ya tenemos el predio y con la respuesta del gobernador estamos conformes”, subrayó Mendoza, al remarcar la importancia de este espacio que servirá como refugio para gauchos y gauchas del interior y de otras provincias.

Destinado a las grandes celebraciones

El albergue será fundamental en fechas clave del calendario cultural jujeño, ya que estará disponible para quienes participen del tradicional desfile del Éxodo Jujeño, el aniversario de la Federación Gaucha y la Semana de la Tradición, entre otros eventos.

En la reunión también participaron el vicepresidente de la Federación, Gabriel Roque González, y la vocal Silvia Yapura, quienes acompañaron el planteo y destacaron el compromiso de seguir fortaleciendo las raíces culturales de Jujuy.

