21 de agosto de 2025 - 16:37
Reconocimiento.

Encuentro Mujeres Gauchas: "Revalorizar a las mujeres que fueron parte de la Independencia"

Este jueves se realizó el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas en San Salvador de Jujuy, en el marco de la conmemoración del Éxodo Jujeño.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encuentro Mujeres Gauchas

Encuentro Mujeres Gauchas

Encuentro Mujeres Gauchas

Encuentro Mujeres Gauchas

A horas de la conmemoración del Éxodo Jujeño, se concretó este jueves el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas. Fue en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, evento organizado por la Asociación Gaucha. Hubo conferencias, homenajes, muestras culturales y actividades artísticas.

Lee además
203 años de la muerte del General Arias.
Conmemoración.

Velada gaucha y mateada en el Parque General Arias: Homenaje a 203 Años de su Muerte
Jorge Buñevaz se crió rodeado de guitarras.
Redes sociales.

Viral: un gaucho cantó un clásico junto a su hija y emocionó al mundo del folclore

La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera en la explanada de Casa de Gobierno, seguido de una ofrenda floral en el Salón de la Bandera en homenaje a las mujeres de la Patria. Luego en el Cabildo, se desarrolló el acto de apertura con la presencia de autoridades provinciales.

Sara Rueda, vicepresidenta de la Asociación Gaucha, dijo que del encuentro participaron “mujeres gauchas que llegaron del norte, de la Puna y delegaciones y personas que han llegado de San Pedro y de La Mendieta”.

Encuentro Mujeres Gauchas
Encuentro Mujeres Gauchas

Encuentro Mujeres Gauchas

El objetivo es reconocer y revalorizar a todas las mujeres que fueron parte de la Guerra de la Independencia”, dijo Rueda, destacando el rol de las mujeres y mártires de la Independencia. “De aquellas mujeres que hoy no se las recuerda, pero que fueron una parte muy importante, a la parte del gaucho jujeño, en la lucha por la independencia”.

El rol de las mujeres gauchas en la Independencia

“La mujer gaucha ha participado de diferentes formas en la historia, como espía, como mensajera, como enfermera, como cuidadora, y también fue la mujer la que empuñó el arma y se subió arriba del caballo para batallar junto con el gaucho jujeño contra los realistas”, subrayó Rueda.

“Queremos empezar a descubrir los nombres y apellidos de esas mujeres que fallecieron en el anonimato”, y dijo que toman este tipo de eventos como “una responsabilidad nuestra para empezar a estudiar y a buscar de las fuentes quiénes fueron, qué hicieron y por qué terminaron en el anonimato si fueron tan valiosas para nuestra historia”.

Sara Rueda - Vicepresidenta de la Asociación Gaucha

“Nosotros como mujeres gauchas, representantes de instituciones gauchas nos sentimos responsables ante esto, responsables de buscar esos nombres y apellidos y ponerlos en revalorización”, subrayó la integrante de la agrupación.

Actividades del Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

Se hizo la conferencia “La mujer en la historia gaucha argentina”, a cargo de la profesora Irene Ballatore; la ronda de relatos “Mi historia como mujer gaucha”, con testimonios sobre el rol femenino en las tradiciones; y la exposición “Hacedores y Hacedoras de la Marcha Evocativa en su 70° aniversario”, a cargo de la escritora Rosana Herrera.

Encuentro Mujeres Gauchas
Encuentro Mujeres Gauchas

Encuentro Mujeres Gauchas

Además, disertaciones como “Homenaje a las heroínas y mártires de la independencia” con Anahí Gareca y “El sentir de la copla” con Elsa Tapia, además de una muestra de artesanías gauchas, espectáculos artísticos y la entrega de reconocimientos a las participantes.

