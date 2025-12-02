San Luis quitará los beneficios escolares a estudiantes que hagan bullying

San Luis eliminará beneficios a estudiantes que realicen bullying

La provincia de San Luis decidió endurecer su respuesta frente al bullying y la violencia escolar. A través de un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, se modificó el programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” para que los estudiantes que cometan actos de acoso o agresión puedan perder total o parcialmente ese beneficio económico. La medida alcanza conductas como bullying, acoso, extorsión, amenazas y cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso.

Según la nueva normativa, los alumnos deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia para mantener el acceso al programa. El Ministerio de Educación puntúa que no solo se tendrán en cuenta los vínculos entre compañeros, sino también el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, así como cualquier comportamiento que afecte el normal funcionamiento de la escuela. “Los alumnos con antecedentes de violencia o acoso se verán afectados en el acceso al beneficio económico de las estampillas escolares”, indicaron desde la cartera educativa.

bullying Los chicos o chicas que hostiguen de forma física, sexual, psicológica o verbal a sus compañeros tendrán importantes descuentos en el sistema de Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro. Cómo funcionará la sanción para casos de bullying El esquema prevé un régimen gradual de sanciones. Si un estudiante incurre en alguna de las conductas mencionadas, el Ministerio de Educación podrá disponer el descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso. En caso de que se verifique la reiteración de la conducta en tres oportunidades, ya sea en el mismo ciclo lectivo o a lo largo de años continuos o discontinuos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta la fecha. Es decir, el alumno podría perder la totalidad del ahorro educativo generado durante la secundaria.

La decisión final sobre la reducción o pérdida del beneficio quedará en manos del Ministerio de Educación, que se basará en información “fehaciente y objetiva” aportada por cada institución escolar. De esta forma, el programa deja de ser un estímulo automático y pasa a estar condicionado por el comportamiento del estudiante dentro de la comunidad educativa. Para el gobierno puntano, el objetivo es que las estampillas no solo fomenten el ahorro y la terminalidad escolar, sino que también funcionen como una herramienta para reforzar el respeto y la convivencia pacífica.

Qué es el programa y desde cuándo rige el cambio El plan “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” fue creado en 2011 y otorga, año a año, un estímulo económico que los estudiantes acumulan en una libreta mientras cursan la secundaria. Al egresar, pueden canjear esas estampillas por dinero, a modo de ahorro educativo para seguir estudiando o para proyectos personales. La nueva normativa no afecta derechos ya devengados, pero sí modifica las condiciones para quienes continúen dentro del sistema. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026. Además, se fijó un plazo máximo de doce meses desde el egreso para que los estudiantes hagan reclamos vinculados al programa; pasado ese año, pierden el derecho a exigir el canje de estampillas. Con estas medidas, San Luis busca enviar un mensaje concreto: el bullying y las prácticas de violencia escolar ya no solo tendrán consecuencias dentro de la escuela, sino también en el bolsillo y en los beneficios que reciben los alumnos por su desempeño y conducta.

