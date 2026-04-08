Salta confirmó la primera muerte por chikungunya y ya suma 572 casos

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó la primera muerte por chikungunya en la provincia, en medio de un brote que ya acumula 572 casos confirmados y 27 probables en todo el territorio salteño. La información fue oficializada este lunes en el parte epidemiológico difundido por la cartera sanitaria.

La persona fallecida era un paciente de Embarcación , que comenzó con síntomas el 27 de marzo y presentó un cuadro de fiebre, cefalea, náuseas y fuertes dolores articulares. Según el informe, la situación se agravó con una neumopatía , por lo que fue trasladado el 3 de abril al hospital de mayor complejidad de San Ramón de la Nueva Orán , donde murió un día después. Las pruebas de laboratorio confirmaron luego el diagnóstico positivo de chikungunya.

El reporte oficial indica que la mayor incidencia del brote se registra en el departamento San Martín , con 425 casos , seguido por Orán con 102 y Anta con 30 . También se notificaron contagios en Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1).

A nivel de localidades, Salvador Mazza concentra la mayor cantidad de casos confirmados con 382 , seguida por Aguas Blancas con 51 , San Ramón de la Nueva Orán con 50 y Embarcación con 30 confirmados y 4 probables . También aparecen El Quebrachal con 14, Salta Capital con 11 confirmados y 12 probables, Apolinario Saravia con 10 confirmados y 2 probables, y Tartagal con 8 confirmados y 5 probables.

articulaciones La principal diferencia entre las enfermedades es que el dolor del chikungunya se concentra en las articulaciones

Análisis de casos de chikungunya por localidad

·Salvador Mazza: 382 casos confirmados.

·Aguas Blancas: 51

·San Ramón de la Nueva Orán 50

·Embarcación: 30 confirmados y 4 probables.

·El Quebrachal: con 14 casos

·Salta Capital: 11 confirmados, mantiene 12 casos en categoría de probables bajo vigilancia.

·Apolinario Saravia: 10 confirmados, 2 probables.

·Tartagal: 8 confirmados, 5 probables.

·Aguaray 5

·Joaquín V. González: 3 casos confirmados.

·Las Lajitas: 3 confirmados, 1 probable.

·Cerrillos: 2 confirmados.

·Campo Quijano: 1 confirmado, 1 probable.

·Colonia de Santa Rosa: 1 caso confirmado.

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Qué dijo Salud tras la primera muerte

Tras confirmar el fallecimiento, el Ministerio de Salud informó que se reforzaron las acciones de control de foco y el seguimiento del entorno familiar en las áreas involucradas. Además, señaló que el equipo de Epidemiología trabaja en territorio junto a los equipos locales en las zonas más afectadas y que la provincia cuenta con los recursos e insumos necesarios para la atención y el control del virus.

Las autoridades recordaron que el chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y que los síntomas suelen aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura. Los cuadros más frecuentes incluyen fiebre alta y repentina, dolores articulares intensos, dolor de cabeza, dolores musculares y erupciones en la piel.

Cuáles son las recomendaciones

Entre las medidas de prevención, Salud insistió en la necesidad de eliminar criaderos de mosquitos, vaciando, tapando o dando vuelta cualquier recipiente que acumule agua. También recomendó el uso constante de repelente, la colocación de mosquiteros y la consulta inmediata al sistema sanitario ante síntomas compatibles.

El ministerio remarcó además que ante la aparición de síntomas no hay que automedicarse y que se debe concurrir al centro de salud más cercano para recibir atención y diagnóstico oportuno.

Recomendaciones

Los síntomas suelen aparecer de 3 a 7 días después de la picadura y se caracterizan por:

Fiebre alta y repentina.

Dolores articulares intensos, que frecuentemente afectan manos y pies.

Dolor de cabeza, dolores musculares y erupciones en la piel.

Medidas de prevención