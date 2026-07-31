Trágico accidente en la Cuesta de Lipán: dieron de alta a dos heridos

La Liga de Fútbol Infantil y Juvenil de Ezeiza también publicó un emotivo mensaje de despedida. Además, desde el club pidieron una cadena de oración por Eloy, uno de los hermanos de Milo, que permanece internado.

Emotiva despedida a Milo Niz, el niño de 11 años que falleció en un trágico accidente en Jujuy

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

Los padres de Milo Niz, el niño de 11 años que murió tras el vuelco ocurrido en la Cuesta de Lipán, recibieron el alta médica en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy . Sus otros dos hijos, de 7 y 13 años , continúan internados en el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, aunque evolucionan en su estado de salud.

Precaución. Un camión quedó varado en la Cuesta del Lipán: el tránsito quedó a media calzada

El siniestro vial ocurrió el lunes alrededor de las 19 horas , sobre la Ruta Nacional 52 , cuando la familia regresaba desde Salinas Grandes hacia Purmamarca durante sus vacaciones de invierno. Viajaban en un Renault Fluence que, por causas que siguen bajo investigación, volcó y luego desbarrancó en un sector de curvas y fuerte pendiente.

La familia, oriunda del partido de Ezeiza , provincia de Buenos Aires, viajaba por el carril norte-sur de la Ruta 52 cuando se produjo el vuelco. Según declaró el conductor, el vehículo habría sufrido un problema en los frenos, lo que provocó la pérdida de control en plena bajada de la Cuesta de Lipán.

El auto cayó por un barranco de más de 50 metros . Como consecuencia del impacto, Milo sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y murió en el lugar. Sus padres y sus dos hermanos fueron asistidos y trasladados a centros de salud de la capital jujeña.

Cómo sigue la salud de la familia

Tras permanecer internados en el Hospital Pablo Soria, los dos adultos fueron dados de alta. En tanto, los hermanos de Milo permanecen bajo atención médica en el Materno Infantil, donde continúan con controles y seguimiento por las lesiones sufridas en el vuelco.

El estado de los niños mostró una evolución favorable en las últimas horas, aunque siguen internados y bajo observación. Uno de ellos, Eloy, había generado especial preocupación en la comunidad de Ezeiza, por lo que desde el club donde jugaba Milo pidieron una cadena de oración por su recuperación.

Emotiva despedida a Milo Niz, el niño de 11 años que falleció en un trágico accidente en Jujuy

El dolor en Ezeiza por la muerte de Milo

La muerte de Milo provocó una profunda conmoción en Barrio del Plata, en Tristán Suárez, de donde era oriunda la familia. El niño formaba parte de las divisiones infantiles de Barrio Luján FC, institución que lo despidió con un mensaje cargado de dolor.

“Queremos hacer llegar a la familia de nuestro jugador Milo Niz nuestras más sinceras condolencias. Dios les dé consuelo y fuerza. Milo, tus compañeros y profes te recordaremos y llevaremos siempre en nuestros corazones”, expresaron desde el club.

También la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil de Ezeiza publicó un mensaje de despedida para el pequeño futbolista y acompañó a la familia en medio del dolor. “Milo, has dejado huella en las canchas de Ezeiza”, señalaron desde la entidad.

La investigación continúa

Mientras la familia atraviesa las consecuencias del siniestro, la investigación sigue en curso para determinar con precisión qué provocó el vuelco y posterior desbarranco del vehículo.

Personal policial y peritos de Criminalística continúan trabajando sobre las circunstancias del hecho, ocurrido en uno de los tramos más complejos de la Ruta Nacional 52, entre Salinas Grandes y Purmamarca.

La Liga de Fútbol Infantil y Juvenil de Ezeiza también publicó un emotivo mensaje de despedida. Además, desde el club pidieron una cadena de oración por Eloy, uno de los hermanos de Milo, que permanece internado.

Lo que tenés que saber