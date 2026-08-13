El INDEC publica la inflación de julio: qué dato se espera

El INDEC dará a conocer este jueves 13 de agosto la inflación de julio de 2026 , un dato clave para determinar si continúa la desaceleración registrada durante los últimos meses. Las estimaciones privadas se ubican alrededor del 2% , aunque el reciente incremento de los precios en la Ciudad de Buenos Aires dejó una señal de atención antes de la publicación nacional.

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El último dato oficial disponible corresponde a junio , cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 1,9% y acumuló un incremento del 16,8% durante los primeros seis meses del año. Fue el primer registro mensual por debajo del 2% desde agosto de 2025.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central anticipó una inflación del 2% para julio, apenas por encima del 1,9% registrado durante junio. Entre los diez analistas que tuvieron mayor precisión en sus pronósticos anteriores, la estimación se ubicó en 1,9%.

Para la inflación núcleo, que excluye determinados precios regulados y estacionales, los participantes del relevamiento calcularon una variación mensual del 1,8%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también anticipó cuál podría ser el resultado antes de la difusión oficial prevista para este jueves a las 16. “Da entre 1,9% y 2,3%: estará más o menos por ahí, seguramente”, señaló el funcionario tras participar de una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Luis Caputo y la inflación de julio en Argentina

Caputo aseguró además que el Gobierno espera mantener la tendencia descendente de los precios y ratificó la política económica que lleva adelante la administración nacional. “Lo importante es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación. Nos sentimos cómodos con la política fiscal y monetaria que estamos llevando a cabo”, afirmó.

CABA registró una inflación del 2,9% en julio

Antes del dato nacional, el Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% durante julio, frente al 1,8% de junio. Con este resultado, el índice porteño acumuló una suba del 19,4% durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,2%.

Entre los rubros con mayores aumentos se ubicaron Recreación y cultura, con 5,8%; Restaurantes y hoteles, con 5,3%; Educación, con 4,1%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 3,6%; y Transporte, con 3,1%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron 1,9%.

Los servicios tuvieron una variación considerablemente mayor que los bienes: aumentaron 3,8% durante julio, mientras que los bienes avanzaron 1,4%. El IPC porteño funciona como un antecedente para observar la dinámica de los precios, aunque no debe interpretarse como una anticipación directa del resultado nacional, ya que corresponde a una cobertura geográfica y una estructura de consumo específicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo Caputo sobre la inflación

El ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno continúa siendo llevar la variación de precios hacia niveles internacionales y remarcó que no prevén modificaciones en el rumbo fiscal y monetario. “Inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional. Hay que mantener el rumbo”, expresó.

La inflación de julio en Argentina

Caputo también relacionó la evolución económica con la recaudación y señaló que una mejora de la actividad debería trasladarse hacia los ingresos fiscales. “En junio se vio, vamos a ver si en agosto se ratifica”, planteó.

De esta manera, el dato de inflación que difundirá el INDEC este jueves será clave para determinar si el IPC logra mantenerse cerca del 2% o si durante julio se produjo una aceleración mayor a la anticipada por el mercado. El REM ubica la expectativa en 2%, mientras que el Gobierno maneja un rango de entre 1,9% y 2,3%.