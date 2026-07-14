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14 de julio de 2026 - 16:08
País.

La inflación de junio en Argentina fue del 1,9%

INDEC confirmó este martes que la inflación de junio en Argentina fue de 1,9%, según el relevamiento mensual.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La inflación de junio según el INDEC.&nbsp;

La inflación de junio según el INDEC. 

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) detalló que la inflación de junio fue del 1,9% y acumuló un 16,8% en los primeros seis meses del año. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se desaceleró 0,2 puntos porcentuales contra mayo. En los últimos 12 meses sumó 33,5%.

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La inflación de junio estuvo impulsada por los aumentos registrados en paquetes turísticos, electricidad, alquileres, verduras, pan y cereales, con diferencias entre los distintos tipos de precios y las regiones del país.

Inflación de junio

Inflación de junio

El IPC Núcleo presentó un incremento del 1,6%, mientras que los productos y servicios estacionales subieron un 3,4% y los precios regulados avanzaron un 2,3%.

Qué productos impulsaron el IPC Núcleo

Dentro del IPC Núcleo, las principales subas se observaron en productos como pan y cereales, medicamentos y alquileres.

Por su parte, los precios estacionales registraron un aumento del 3,4%, explicado principalmente por los incrementos en verduras y servicios turísticos. En sentido contrario, las frutas mostraron una caída durante el período analizado.

Los precios regulados avanzaron un 2,3%, con aumentos en los servicios de electricidad y transporte público.

Recreación y cultura lideró los aumentos

La división Recreación y cultura encabezó las subas mensuales con una variación del 4,2%, impulsada por los mayores costos de los paquetes turísticos.

En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que presentó un incremento del 3,3%.

Las divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones, con una suba del 0,9%, y Prendas de vestir y calzado, con un incremento del 0,4%.

Qué ocurrió con los precios en el Noroeste

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia en la suba mensual correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El comportamiento de esta división estuvo relacionado principalmente con los incrementos registrados en verduras, pan y cereales.

En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la principal incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los aumentos en electricidad y alquileres.

El impacto de las tarifas y las expensas

En el Noreste también se registró una suba en el precio del gas en garrafa.

En el Gran Buenos Aires, además, tuvieron incidencia las expensas, afectadas por sumas no remunerativas destinadas a los encargados de edificios y por el adicional del 20% establecido en la normativa vigente.

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