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14 de julio de 2026 - 16:33
Juicio

Tensión en el juicio por Maradona: fuerte cruce entre Burlando y el abogado de Luque

El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó marcado este martes por un fuerte enfrentamiento entre abogados. Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron una acalorada discusión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Tensión en el juicio por Maradona: fuerte cruce entre Burlando y el abogado de Luque. 

La tensión se apoderó del juicio por la muerte de Diego Maradona. Este martes, Fernando Burlando y Francisco Oneto tuvieron un duro enfrentamiento durante la audiencia, con una discusión a los gritos que estuvo cerca de terminar a las piñas.

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La discusión comenzó mientras la fiscalía interrogaba al único testigo de la jornada, el custodio Julio Soria. El foco estaba puesto en una serie de conversaciones que mantuvo con Leopoldo Luque, a quien identificó como médico de Maradona antes y después de su internación en la Clínica de Olivos.

Como Julio Soria aseguró no recordar esas conversaciones, la fiscalía consideró que se trataba de un testigo hostil. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que no lo declararía bajo esa figura, aunque le remarcó al custodio la importancia de su declaración y la necesidad de hacer memoria sobre los intercambios que mantuvo con Luque.

Fue en ese momento cuando intervino Fernando Burlando, quien le pidió al tribunal que le recordara a Soria que estaba declarando bajo juramento y que una declaración falsa podría derivar en un delito. Sus palabras generaron la reacción inmediata de Francisco Oneto, quien acusó al abogado de estar amenazando al testigo.

“No, en todo caso amenazo a tu cliente”, le retrucó Burlando. “Está amenazando a mi cliente, que se extraiga testimonio”, pidió Oneto, y agregó: “No me gusta que me griten. Es un irrespetuoso”.

Usted está mal de la cabeza”, dijo Burlando, a lo que Oneto respondió que a él nadie le levantaba la voz. “A vos te gritan en todos”, lo chicaneó Burlando. Esto generó el fuerte enojo de Oneto, quien le advirtió que era “un irrespetuoso” y lo invitó a salir de la sala.

Ante la tensión creciente, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón decidieron pasar a un cuarto intermedio para calmar los ánimos. “Basta o los apartamos a los dos”, advirtió Ortolani durante la audiencia.

Afuera de la sala, desoyendo la advertencia de los jueces, los letrados se pusieron frente a frente, dispuestos a pelear. “Sos un payaso, andá al Bailando. Payaso de mierda”, lanzó Oneto. Burlando, mirándolo a los ojos, le contestó: “Acá estoy, chiquito, sos un gil. Me invitaste y acá estoy”.

Después del tenso episodio, los abogados fueron apartados y llamados por Alberto Gaig, presidente del tribunal, para mantener una charla en privado. Tras esa conversación, ambos regresaron a sus asientos y se retomó el desarrollo de la audiencia.

El magistrado confirmó que reprendió a ambos abogados por lo ocurrido y dejó en claro que, ante un nuevo episodio de estas características, serán retirados de la sala.

Juicio por la muerte de Maradona: qué declaró Luque

Leopoldo Luque declaró por décima vez en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El imputado en el caso sostuvo: "Yo actué como neurocirujano. Y como humano siempre quise saber cómo estaba Diego, no tomé decisión ninguna decisión médica".

En ese sentido, Luque manifestó que no intervino en la internación domiciliaria "ni en ningún aspecto". Y afirmó que "no tenía funciones". "Tenía que mirar los puntos y nada más", enfatizó el neurocirujano.

En otra parte de su declaración, pidió exponer sobre un audio que se presentó en el juicio y remarcó que "luchó" para que Maradona "dejara de tomar".

"Si uno mira la causa, saben que luché todo lo que puse de la parte médica y humana para que Diego deje de tomar. Ese fue un evento de esos. Diego me dijo: ‘Si brindás conmigo dejo de tomar'", expresó Luque al justificarse.

Y apuntó que se "olvidan de la autonomía del paciente". "Era una persona lúcida, con posibilidad de decidir. Acá se olvidan de la autonomía del paciente, era una persona lúcida, con posibilidad de decidir", remarcó.

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