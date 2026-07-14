Claudia Villafañe reveló la historia detrás de la camiseta que Maradona usó ante Inglaterra

alA pocas horas del encuentro que disputará Argentina por las semifinales del Mundial 2026 , Claudia Villafañe generó sorpresa al aparecer con la camiseta que Diego Maradona utilizó en el histórico duelo frente a Inglaterra y compartió detalles desconocidos sobre esa icónica prenda .

Durante su visita al programa La cocina rebelde (eltrece) , la madre de Dalma y Gianinna se quitó el saco que llevaba puesto y dejó al descubierto la camiseta. “ Primero, quiero que la cámara vea que está manchada . Es la original”, destacó Jimena Monteverde al mostrarla.

Luego, la invitada agregó: “ Esto fue en México ‘86 . Ellos tenían que usar la camiseta azul, la de suplente, pero no tenían e Inglaterra jugaba con la blanca. Entonces fueron a buscar a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca de la Selección fue esta”.

“ Tiene dos colores diferentes , el número que es plateado y no tenían los escudos bordados. Entonces las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron”, recordó.

Para finalizar, Villafañe remarcó: “Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0, así que... Y ahora juegan con la misma camiseta azul. Argentina pidió jugar con la camiseta azul, así que van a jugar con otro modelo, pero no va a ser la celeste y blanca”.

Cabe recordar que, a principios de junio, antes del comienzo del Mundial 2026, Villafañe había llevado al estudio otro objeto vinculado a Diego Maradona que generó emoción entre los presentes. “El 29 de junio se van a cumplir 40 años, pero estamos en el mes del Mundial del ‘86”, explicó en aquella oportunidad antes de mostrar la camiseta que utilizó el padre de sus hijas.

“Hermosa mañana, ¿verdad?”: el posteo de Claudia Villafañe que sorprendió a Anto Roccuzzo

Luego de la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza, Claudia Villafañe se sumó a los festejos con una publicación que rápidamente llamó la atención. La exesposa de Diego Maradona difundió una versión modificada de una de sus fotos más recordadas, aquella en la que aparece junto al ídolo argentino con un tapado de piel, aunque esta vez la prenda fue intervenida digitalmente con los colores celeste y blanco.

“Hermosa mañana, ¿verdad?”, escribió junto a la imagen, haciendo alusión al popular meme surgido a partir de una escena protagonizada por Guillermo Francella en la película Extermineitors 4: como hermanos gemelos (1991).

El posteo recibió una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores en Instagram y en poco tiempo superó los 200 mil “me gusta”. No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención fue el comentario de Antonela Roccuzzo, quien respondió con emojis de corazones en los colores de la bandera argentina.