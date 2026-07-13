La inesperada publicación de Liam Gallagher antes del duelo entre Argentina e Inglaterra. 

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Liam Gallagher volvió a mostrar su cercanía con los fanáticos argentinos, aunque también dejó claro a qué selección apoyará cuando comience el partido.

La previa del Argentina-Inglaterra también se vive en el mundo de la música. Liam Gallagher , histórico cantante de Oasis, se sumó a la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 y expresó sus sensaciones a través de sus redes sociales , donde publicó varios mensajes sobre el encuentro que tendrá lugar en Atlanta.

Gallagher dejó una muestra de la particular relación que mantiene con Argentina al reconocer la tensión entre su cariño por el país y su deseo deportivo. “ Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen ”, expresó en redes.

Poco después, ante un usuario que le sugirió que evitaba arriesgar un pronóstico sobre el resultado , Gallagher respondió con ironía y explicó por qué prefería no hacerlo: “Si hago predicciones de resultados, la gente empezará a llorar , amenazándome, llamando puta a mi madre, diciéndome que me vaya a la mierda; simplemente no puedo molestarme con ese lío ”. Luego, Liam reconoció: " Tengo miedo ".

El vínculo de Gallagher con Argentina viene de antes de esta semifinal. Luego del primer show de Oasis en Buenos Aires durante el regreso de la banda, el músico había quedado sorprendido por la energía de los fanáticos argentinos y lo hizo saber públicamente.

En aquella ocasión, el cantante volvió a elogiar la pasión del público argentino. “Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho”, afirmó, al recordar la experiencia del regreso de Oasis al país.

Liam Gallagher también fue una de las figuras que acompañaron la campaña de Inglaterra durante el Mundial 2026. Cada vez que el seleccionado británico consigue una victoria, “Wonderwall”, uno de los clásicos de Oasis, aparece como banda sonora mientras los jugadores celebran junto a los hinchas en las tribunas.

La pelea viral entre Liam Gallagher y el líder de Maná

El 2 de julio, el líder de Oasis pronosticó una goleada inglesa en el Mundial 2026 y Fher, vocalista de Maná, le respondió con un desafiante video en redes sociales.

La historia comenzó cuando Liam Gallagher sorprendió con un pronóstico contundente en sus redes sociales: “5-0 a favor de Inglaterra”. La publicación rápidamente se viralizó y llegó hasta México, donde recibió una respuesta inesperada.

El encargado de responderle fue Fher, cantante de Maná, quien rápidamente recogió el desafío y publicó un video junto a la bandera mexicana para contestarle al músico británico. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, lanzó entre risas.