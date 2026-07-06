¿Por qué el FIFA dejó de llamarse FIFA? La explicación de un gamer jujeño en medio del Mundial

Mientras millones de fanáticos siguen cada partido del Mundial 2026, otro clásico del fútbol también vuelve a estar en boca de todos: el histórico videojuego FIFA . Aunque durante casi tres décadas fue sinónimo de fútbol virtual, desde hace algunos años dejó de llamarse así y pasó a conocerse como EA Sports FC.

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El gamer referente en Jujuy, Pedro Aguilar Ortiz , repasó la historia de la franquicia y explicó cómo nació uno de los títulos más exitosos de la industria, además de los motivos que llevaron al cambio de nombre.

La historia comenzó en 1993, cuando Electronic Arts decidió desarrollar un juego de fútbol. En esa época, la mayoría de los videojuegos utilizaban nombres ficticios para los equipos y los futbolistas porque conseguir las licencias oficiales era muy costoso.

La gran apuesta de la empresa fue adquirir la licencia de FIFA, lo que le permitió utilizar los nombres reales de selecciones, clubes y jugadores. Esa decisión marcó un antes y un después y convirtió al título en la franquicia de fútbol más vendida del mundo.

Para Aguilar Ortiz, uno de los grandes puntos de inflexión fue FIFA 98, recordado por muchos fanáticos por incorporar gráficos en 3D, licencias oficiales y una experiencia mucho más cercana al fútbol real.

Además, destacó que cada nueva entrega fue sumando modos de juego, mejores gráficos y una jugabilidad cada vez más compleja, hasta transformarse en un referente de los deportes electrónicos (eSports).

¿Por qué dejó de llamarse FIFA?

El cambio de nombre no tuvo relación con el videojuego en sí, sino con una cuestión comercial. Según explicó el especialista jujeño, el acuerdo entre Electronic Arts y la FIFA llegó a su fin y la empresa decidió continuar desarrollando la franquicia bajo una nueva identidad: EA Sports FC. Aunque el nombre cambió, la esencia del juego continúa siendo prácticamente la misma. Sin embargo, algunos clubes y competiciones ya no cuentan con las licencias oficiales que distinguieron durante años a la saga.

Otro de los cambios más importantes fue la llegada del modo Ultimate Team, donde los jugadores construyen sus planteles mediante cartas digitales y compiten en línea con usuarios de todo el mundo.

Ese formato impulsó el crecimiento del videojuego dentro de los eSports y lo convirtió en uno de los títulos competitivos más populares del planeta. Incluso, Aguilar Ortiz destacó que ya existen jugadores jujeños que participan en este tipo de competencias.

Lo que viene para EA Sports FC

El especialista adelantó que las próximas versiones seguirán incorporando novedades tanto en la jugabilidad como en los modos de carrera y experiencias inmersivas, buscando acercar cada vez más el videojuego al fútbol real.

Mientras el Mundial 2026 mantiene en vilo a los hinchas, la historia de FIFA demuestra que la pasión por la pelota también encontró un lugar en las consolas y que, más de 30 años después de su nacimiento, sigue siendo uno de los videojuegos deportivos más influyentes del mundo.