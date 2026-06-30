WhatsApp lanzó los nombres de usuario: cómo registrarlos y dejar de usar el número

WhatsApp oficializó los nombres de usuario, una nueva herramienta que permitirá conectarse con otras personas sin compartir el número celular. La novedad apunta a mejorar la privacidad y facilitar el contacto entre personas, empresas y profesionales sin necesidad de compartir el número de teléfono.

Tecnología El cambio de WhatsApp que modifica la forma en que los usuarios ven la conexión

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, confirmó una de sus actualizaciones más relevantes desde su lanzamiento . La nueva función alcanzará a todos los usuarios y busca reforzar la privacidad dentro de la plataforma.

La nueva función de WhatsApp permitirá crear nombres de usuario para comunicarse sin revelar el número celular . La herramienta aún se encuentra en implementación, pero Meta ya abrió la posibilidad de reservar usernames antes de su llegada general.

La incorporación de esta función marca un cambio importante en WhatsApp, que durante más de 15 años utilizó el número de teléfono como único método para identificar cada cuenta.

Con esta actualización, WhatsApp incorporará un sistema similar al de redes sociales como Instagram, donde cada usuario podrá ser identificado mediante un nombre único.

Con la llegada de los nombres de usuario, WhatsApp permitirá conectarse con otras personas sin revelar el celular. La opción apunta a facilitar los contactos en grupos, trabajos, espacios educativos y situaciones puntuales.

Los nuevos nombres de usuario de WhatsApp funcionarán como identificadores únicos con formato @ejemplo123. La herramienta permitirá conectarse con otras personas sin depender exclusivamente del número celular.

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La elección del alias será libre, aunque el número de teléfono seguirá siendo necesario para la cuenta. El nombre de usuario tendrá como principales objetivos reforzar la privacidad y facilitar el intercambio de perfiles.

El nombre de usuario también ofrecerá más flexibilidad: podrá mantenerse aunque se cambie el número celular y modificarse en cualquier momento si el usuario decide renovarlo.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Aunque los nombres de usuario todavía no están disponibles para enviar mensajes o hacer llamadas, Meta ya inició la etapa de reservas de forma progresiva.

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La compañía aclaró que la implementación será gradual y no estará disponible para todos los usuarios al mismo tiempo. Quienes aún no vean la función podrán actualizar la aplicación y volver a consultar en los próximos días.

Los usuarios podrán reservar su nombre de usuario de manera voluntaria antes de la activación masiva. Para recibir la función, WhatsApp aconseja contar con la última versión de la aplicación.

La reserva del nombre de usuario se podrá hacer desde la sección Ajustes de WhatsApp. Al ingresar en Cuenta y luego en Nombre de usuario, la app ofrecerá las instrucciones necesarias para finalizar el proceso.

Los nombres de usuario serán exclusivos, por lo que dos cuentas no podrán tener el mismo alias. A medida que los más populares sean ocupados, surgirán alternativas con números u otros caracteres.

La creación del username admitirá distintos caracteres, como letras, números, puntos y guiones. A su vez, WhatsApp sumará la opción de conectarlo con otros perfiles de Meta, como Instagram y Facebook.

En cuanto a seguridad, WhatsApp reservó algunos nombres populares para evitar casos de suplantación de identidad. De esta forma, alias reconocidos como @LeoMessi quedarían protegidos para sus verdaderos titulares.

Aunque la reserva del nombre de usuario ya comenzó, WhatsApp todavía no confirmó la fecha exacta en la que la función podrá utilizarse de manera activa. La compañía solo adelantó que llegará durante este año.