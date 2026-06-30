El mes de julio llega con aumentos: qué subirá y cuánto

Julio comenzará con nuevos aumentos en las cuotas de las prepagas, los alquileres y diferentes servicios, que volverán a ejercer presión sobre los gastos mensuales de los hogares argentinos.
En la mayoría de los casos, los incrementos toman como referencia la inflación de mayo, que fue del 2,1%. Sin embargo, algunos rubros aplicarán porcentajes mayores debido a sus mecanismos particulares de actualización.
Prepagas
Las empresas Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian aplicarán aumentos del 2,1% en las cuotas correspondientes a julio. Omint, por su parte, tendrá subas de hasta el 2,9%, de acuerdo con el plan contratado por cada afiliado.
Alquileres
Los alquileres también registrarán nuevas actualizaciones. Los contratos que todavía se encuentran alcanzados por el Índice de Contratos de Locación y tienen revisión anual subirán un 31,54%.
alquileres en jujuy
Aumentos de julio en Argentina: alquileres.
En los acuerdos ajustados por inflación, los aumentos dependerán de la frecuencia establecida. Los contratos con actualización semestral tendrán una suba cercana al 16,7%, mientras que aquellos con revisión trimestral aumentarán alrededor del 8,1%.
Luz, gas, agua y colegios privados
Las tarifas de electricidad de Edenor y Edesur subirán en promedio un 1,5%. En el caso del gas, se aplicará una actualización promedio nacional del 2,81%.
Además, se esperan subas en las cuotas de los colegios privados: serían de alrededor del 5%.
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