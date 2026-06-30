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30 de junio de 2026 - 07:09
Inflación.

El mes de julio llega con aumentos: qué subirá y cuánto

El séptimo mes del año comenzará con actualizaciones en diferentes gastos cotidianos que impactarán de lleno en el bolsillo de los argentinos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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En la mayoría de los casos, los incrementos toman como referencia la inflación de mayo, que fue del 2,1%. Sin embargo, algunos rubros aplicarán porcentajes mayores debido a sus mecanismos particulares de actualización.

Prepagas

Las empresas Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian aplicarán aumentos del 2,1% en las cuotas correspondientes a julio. Omint, por su parte, tendrá subas de hasta el 2,9%, de acuerdo con el plan contratado por cada afiliado.

Alquileres

Los alquileres también registrarán nuevas actualizaciones. Los contratos que todavía se encuentran alcanzados por el Índice de Contratos de Locación y tienen revisión anual subirán un 31,54%.

alquileres en jujuy
Aumentos de julio en Argentina: alquileres.

Aumentos de julio en Argentina: alquileres.

En los acuerdos ajustados por inflación, los aumentos dependerán de la frecuencia establecida. Los contratos con actualización semestral tendrán una suba cercana al 16,7%, mientras que aquellos con revisión trimestral aumentarán alrededor del 8,1%.

Luz, gas, agua y colegios privados

Las tarifas de electricidad de Edenor y Edesur subirán en promedio un 1,5%. En el caso del gas, se aplicará una actualización promedio nacional del 2,81%.

Además, se esperan subas en las cuotas de los colegios privados: serían de alrededor del 5%.

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