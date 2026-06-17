La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo y acumuló 34% en los últimos 12 meses.

La inflación mayorista fue del 2,5% en mayo y mostró una baja de 2,7 puntos porcentuales respecto de abril, cuando había alcanzado el 5,2%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

DIPEC. La inflación de mayo en Jujuy fue de 2,2%

La inflación mayorista mostró una fuerte desaceleración en mayo y se ubicó en 2,5% , luego del aumento del 5,2% registrado en abril, en un contexto marcado por el impacto de la crisis energética global . Pese a la baja, el indicador se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que durante el mismo mes fue de 2,1%.

En ese marco, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba de 14,4% en los primeros cinco meses del año y de 34,5% en términos interanuales .

El organismo explicó que el resultado de mayo estuvo impulsado por un incremento de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los productos importados.

Mientras que en abril el impacto del encarecimiento del petróleo y el gas fue determinante en la aceleración inflacionaria, durante mayo la presión sobre los precios se extendió a distintos rubros productivos.

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Entre los rubros que más influyeron en el resultado general se ubicaron las sustancias y productos químicos, con un aporte de 0,65 puntos porcentuales.

Le siguieron la energía eléctrica (0,25 puntos), los productos refinados del petróleo (0,24 puntos), alimentos y bebidas (0,22 puntos) y petróleo crudo y gas (0,22 puntos).

Inflación mayorista: los rubros que más aumentaron

Dentro de los distintos componentes del indicador, la energía eléctrica volvió a ser el rubro de mayor crecimiento mensual, con una evolución del 14,7%. En tanto, las sustancias y productos químicos aumentaron 7,2% y los productos provenientes del exterior registraron una suba del 3,1%.

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A diferencia de otros rubros, los productos primarios presentaron una variación más leve, con un incremento del 1,7%. La caída de los productos pesqueros, que alcanzó el 11,7%, compensó parte de las alzas en los segmentos agropecuarios y de petróleo y gas.

Dentro de las manufacturas, los aumentos fueron más contenidos. Alimentos y bebidas avanzaron 1,9%; textiles, 2,9%; papel y productos de papel, 2,6%; y maquinaria y equipos, 1,4%.

Al comparar con el mismo mes del año anterior, los mayores avances se registraron en petróleo crudo y gas (+72%), derivados del petróleo (+64,5%) y productos primarios (+48,8%). La evolución muestra que el componente energético mantiene un peso clave en la presión sobre los precios mayoristas.

La distensión en Medio Oriente y el retroceso del precio global del petróleo luego de los niveles alcanzados durante el conflicto se reflejaron en el dato de mayo, que mostró una desaceleración frente al mes anterior.