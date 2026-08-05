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5 de agosto de 2026 - 17:50
Sociedad

Detuvieron a cuatro riojanos en Catamarca por trasladar ilegalmente 22 aves canoras

Un operativo en Catamarca terminó con cuatro detenidos de La Rioja y el secuestro de 22 aves canoras, jaulas y otros elementos utilizados para su traslado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detuvieron a cuatro riojanos en Catamarca por trasladar ilegalmente 22 aves canoras.&nbsp;

Detuvieron a cuatro riojanos en Catamarca por trasladar ilegalmente 22 aves canoras. 

Cuatro hombres oriundos de La Rioja fueron detenidos en Belén, Catamarca, durante un operativo en el que se secuestraron 22 aves canoras transportadas de manera ilegal, además de jaulas, transportadores, teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaban.

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El operativo se desarrolló en el marco de los controles preventivos desplegados en rutas y accesos de Belén. Durante la inspección del automóvil, los agentes detectaron que trasladaban varias aves silvestres sin los permisos requeridos, por lo que intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

Tras la intervención judicial, se dispuso el secuestro de las 22 aves canoras, del automóvil en el que eran transportadas, de los celulares de los sospechosos y de otros elementos vinculados a la investigación. Los cuatro detenidos, con domicilio en La Rioja, quedaron a disposición de la Justicia.

Las 22 aves quedaron al cuidado de los organismos correspondientes, que realizarán controles sanitarios y evaluarán su recuperación antes de un eventual regreso a su hábitat.

La investigación sigue abierta para establecer el origen de las aves, su destino y si los detenidos estaban vinculados a una red de captura y venta ilegal de fauna silvestre, una práctica prohibida que afecta la conservación de especies autóctonas.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría Departamental Belén, con la colaboración del Grupo Especial Motorizado (GEM), a partir de una solicitud de la Dirección de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente.

Cómo fue el operativo en Catamarca

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron un Peugeot 308 negro en el que viajaban cuatro hombres, identificados como Tanquía (22), Torres (41), Rodríguez (42) y Macías (68), todos con domicilio en la provincia de La Rioja.

Durante la requisa del automóvil, los policías hallaron 22 ejemplares de aves canoras junto con nueve jaulas y cuatro transportadores. Todos los elementos quedaron secuestrados por disposición de la Justicia.

Los involucrados fueron alojados en la dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, que ordenó las medidas correspondientes mientras avanza la investigación sobre el traslado de los ejemplares.

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