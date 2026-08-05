El pueblo de Corrientes con playas escondidas y atardeceres inolvidables para disfrutar en familia

Argentina cuenta con una variedad de rincones poco explorados que invitan a ser descubiertos. Entre ellos aparece una pequeña localidad ubicada en la provincia de Corrientes , ideal para quienes buscan unas escapadas que le permitan disfrutar del contacto con la naturaleza , jornadas al aire libre y atardeceres únicos junto al agua. Se trata de Itá Ibaté .

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Este destino combina tradición , belleza natural y playas de gran atractivo , convirtiéndose en una alternativa perfecta para la temporada de verano , ya sea para recorrer en soledad o compartir la experiencia con otras personas.

Corrientes se caracteriza por albergar localidades que mantienen intacta gran parte de su esencia paisajística y su riqueza natural .

Entre ellas se encuentra Itá Ibaté , un pintoresco pueblo situado en el norte de la provincia que sorprende por sus costas tranquilas y sus playas de gran belleza , espacios perfectos para relajarse, disfrutar de la calma y compartir momentos en un entorno privilegiado .

Dónde queda Itá Ibaté

Itá Ibaté es un pequeño pueblo ubicada en el sector noroeste de la provincia de Corrientes, dentro del departamento General Paz, a pocos metros del imponente curso del río Paraná. Su ubicación privilegiada permite acceder a diferentes islas de la zona, entre ellas Melilla, además de encontrarse cerca de la reconocida isla Apipé.

Situado a 156 kilómetros de la ciudad de Corrientes y con conexión directa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ruta Nacional N°12, este destino se presenta como una alternativa cercana para quienes buscan una escapada diferente rodeada de naturaleza.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Itá Ibaté?

Uno de los recorridos más destacados para quienes llegan a Itá Ibaté es su propuesta histórica, que incluye una antigua capilla construida en 1902 y reconocida como Monumento Histórico Nacional en 1997. En su interior se conserva un imponente Cristo de más de seis metros de altura, una pieza artística realizada a partir de un único bloque de madera de timbó colorado.

Además, la localidad se convierte en un escenario atractivo para los aficionados a la fotografía y los paisajes naturales, gracias a sus extensos arenales rodeados de una abundante vegetación. En este entorno es posible avistar especies propias de la región, como monos aulladores y pájaros carpinteros, mientras que la flora nativa aporta una combinación de colores verdes y rosados que embellece las orillas del río.

Itá Ibaté sorprende a sus visitantes con una extensa zona costera de playas de arena suave y tonalidades claras, acompañadas por el paso de las aguas del río Paraná. A lo largo de la ribera, los imponentes desniveles naturales y barrancas que bordean el río funcionan como puntos panorámicos privilegiados, perfectos para contemplar el paisaje y vivir momentos de tranquilidad durante el atardecer.

Entre las alternativas para disfrutar del agua se encuentra el reconocido Balneario Municipal, ubicado en el área central del pueblo. Sin embargo, quienes buscan mayor calma y espacios menos concurridos pueden optar por otros sectores costeros hacia el este, como Piedral Punta Gallino y las islas Ovecha, Melilla y Santa Isabel, lugares ideales para conectar con la naturaleza en un ambiente más reservado.

Itá Ibaté se posiciona como un destino privilegiado para los aficionados a la pesca deportiva, debido a las condiciones de su entorno natural, que permiten encontrar ejemplares de gran porte como dorados y surubíes.

Más allá de esta actividad, la localidad ofrece distintas propuestas vinculadas al río y al aire libre, entre ellas paseos en velero, kitesurf y esquí acuático. Asimismo, quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza pueden recorrer los paisajes de la zona a caballo, atravesando áreas de monte y extensas praderas.

Cómo llegar a Itá Ibaté

Para llegar a Itá Ibaté desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en vehículo particular, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 9 y luego enlazando con la Ruta Nacional 12. Tras cruzar el Puente Brazo Largo, se debe continuar por la Ruta Nacional 14.

El trayecto sigue por la Ruta Nacional 130 EMP, para posteriormente retomar la Ruta Nacional 14. Más adelante, el camino continúa por la Ruta Nacional 119, luego por la Ruta Nacional 123 y finalmente se accede nuevamente a la Ruta Nacional 12, que permite completar la llegada al destino correntino.

El tramo final del recorrido continúa por la Ruta Nacional 118 y luego vuelve a conectar con la Ruta Nacional 12, vía que conduce directamente hasta Itá Ibaté.

Si bien la localidad no dispone de una terminal aérea propia, quienes prefieran viajar en avión pueden arribar a distintos aeropuertos ubicados en zonas cercanas.

Entre las alternativas se encuentran el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro (Cambá Punta), en la ciudad de Corrientes, el Aeropuerto Internacional de Posadas y el Aeropuerto de Ituzaingó.