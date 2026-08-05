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5 de agosto de 2026 - 07:56
País.

Javier Milei sobre la llegada de León XIV: "Una visita histórica para todos los argentinos"

El Presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales la confirmación del viaje apostólico del León XIV a la Argentina.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei y el Papa León XIV.

Javier Milei y el Papa León XIV.

Luego de que el Vaticano confirmara la visita del papa León XIV a la Argentina, el presidente Javier Milei se expresó en sus redes sociales y celebró la llegada del Sumo Pontífice al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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A través de una publicación en su cuenta oficial, el mandatario escribió: "Argentina va a recibir al Papa", acompañado por dos emojis de un león, en alusión al nombre elegido por el Pontífice.

El mensaje de Javier Milei

En su publicación, Milei aseguró que fue notificado oficialmente sobre la decisión del Vaticano y recordó que la invitación había sido realizada por el Gobierno argentino a comienzos de este año.

Además, destacó la importancia del acontecimiento para el país.

"Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", escribió.

Mensaje del presidente Javier Milei sobre la visita del Papa León XIV.

Mensaje del presidente Javier Milei sobre la visita del Papa León XIV.

La visita de León XIV

La Santa Sede confirmó que León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, el Pontífice visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque el cronograma detallado de actividades será difundido más adelante por el Vaticano.

La llegada de León XIV pondrá fin a 39 años sin visitas papales a la Argentina. El último Sumo Pontífice que estuvo en el país fue Juan Pablo II, quien realizó su última visita en 1987. Francisco, pese a haber sido el primer Papa argentino de la historia, nunca regresó al país durante su pontificado.

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