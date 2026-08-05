El NOA es la región más católica del país: la explicación de un sociólogo jujeño

El NOA es la región del país donde la religión católica mantiene mayor presencia, según datos del Observatorio de Creencias de los Argentinos elaborados por la UBA en junio de 2026. El informe muestra un fuerte descenso de la adhesión al catolicismo a nivel nacional, aunque en el norte argentino la situación marca una diferencia clara.
Juan Guzmán, profesor de Sociología, explicó en Canal 4 que mientras a mediados del siglo XX el 90% de los argentinos adhería a la religión católica, en 2026 ese porcentaje bajó al 57%. Sin embargo, en el noroeste argentino el 91,7% de la población se considera católica apostólica romana.
El NOA, la región con mayor presencia católica
Al analizar los datos del observatorio, Guzmán sostuvo que uno de los puntos más importantes es el quiebre del dominio histórico de la religión católica en el país. En ese sentido, señaló que el descenso a nivel nacional fue abrupto, pero remarcó que el norte argentino conserva una fuerte identificación religiosa.
En el NOA, el 91,7% de la población se considera católica apostólica romana. En el NOA, el 91,7% de la población se considera católica apostólica romana.
Para el sociólogo jujeño, esta región sigue siendo el principal bastión de la religión católica en Argentina.
El contraste con otras regiones del país
Guzmán explicó que la situación cambia de manera importante en otras zonas. En la Patagonia, por ejemplo, baja mucho el nivel de adhesión al catolicismo y aparecen más personas que construyen sus propias creencias o prácticas.
También mencionó el crecimiento de otros espacios religiosos, como los evangélicos, que aparecen en tercer lugar dentro del mapa de creencias.
La mezcla entre fe católica y cultos populares
Según Guzmán, una de las claves para entender lo que ocurre en el norte argentino es la fuerte presencia de los cultos populares, que conviven con creencias ancestrales y con la tradición católica.
“En el norte sigue siendo un bastión la religión, pasa que hay una fuerte presencia de los cultos populares que se mezclan con creencias ancestrales”, explicó.
En ese marco, sostuvo que la religión católica no reniega de esas prácticas y que tampoco ocurre a la inversa. El ejemplo más claro, señaló, es la Pachamama, donde se ve la mezcla y diversidad entre lo católico tradicional y la cultura andina.
Para Guzmán, esa convivencia hace que la religión siga ocupando un lugar importante en la vida cotidiana de muchas comunidades del norte.
Se mezcla la figura de la Virgen con la figura de la Tierra y eso va marcando la fe y la práctica de la fe. Se mezcla la figura de la Virgen con la figura de la Tierra y eso va marcando la fe y la práctica de la fe.
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