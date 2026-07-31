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31 de julio de 2026 - 19:03
País.

Un alcalde de Bolivia propone usar al NOA como vía de acceso al mar

Un alcalde de una ciudad de Bolivia planteó conectar su país con el NOA para poder tener una salida al mar.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un alcalde deBolivia propone usar al NOA como vía de acceso al mar

Un alcalde de Bolivia propone usar al NOA como vía de acceso al mar

El alcalde de Tarija, Jhonny Marcel Torres Terzo, volvió a proponer que Bolivia utilice el río Bermejo como una alternativa para vincularse con la Hidrovía Paraguay-Paraná y acceder, a través de ese corredor fluvial, al océano Atlántico.

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El jefe comunal sostuvo que la iniciativa podría favorecer el transporte de mercadería, reducir costos logísticos y fortalecer la integración comercial entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Por el momento, la propuesta no forma parte de un proyecto oficial del Gobierno boliviano.

La propuesta de una salida al mar para Bolivia

Durante una exposición pública, Torres destacó la importancia estratégica del río Bermejo, que integra la Cuenca del Plata y desemboca en el río Paraguay, desde donde existe conexión con el Paraná y el Río de la Plata.

“Algún día tuvimos mar y algún día podríamos volver a tenerlo. Debemos ver una salida al mar que se puede hacer por el río Bermejo, que es un afluente importantísimo del río Paraguay o de la Hidrovía Paraguay-Paraná”, afirmó el alcalde.

El alcalde de Tarija, Jhonny Marcel Torres Terzo

El alcalde de Tarija, Jhonny Marcel Torres Terzo

La Hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros que permite la navegación entre puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Sus aguas llegan al Río de la Plata y, desde allí, al océano Atlántico.

El papel histórico de Embarcación

Torres también mencionó a Embarcación, localidad ubicada en el norte de Salta, como un punto de relevancia histórica dentro de la propuesta. “Por eso hay una población cercana a la frontera con Bolivia que se llama Embarcación, provincia de Salta, República Argentina, y se llama Embarcación porque llegaban barcos”, expresó.

La referencia se relaciona con los antecedentes de navegación y transporte existentes en la zona del río Bermejo. En el pasado se realizaron expediciones fluviales desde ese sector y, antes de la llegada del ferrocarril, ya existía un asentamiento conocido como Embarcación Vieja sobre la margen del río.

Además, la localidad se encuentra en un punto de conexión entre Orán y Tartagal y forma parte del corredor bioceánico por su cercanía con la Ruta Nacional 81.

Un alcalde de Bolivia propone usar al NOA como vía de acceso al mar

Un alcalde de Bolivia propone usar al NOA como vía de acceso al mar

Un proyecto que necesitaría estudios y acuerdos

La posibilidad de desarrollar una vía navegable en la cuenca del Bermejo cuenta con antecedentes. En 2013, el Gobierno de Salta informó sobre un anteproyecto que contemplaba la construcción de un canal lateral de aproximadamente 750 kilómetros entre Embarcación y Barranqueras, en Chaco.

La traza proyectada correría paralela al río Bermejo y permitiría el transporte mediante barcazas. Entre los beneficios señalados se encontraba la posibilidad de conectar a Bolivia con la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Sin embargo, la iniciativa planteada actualmente por Torres todavía necesitaría estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental. También requeriría la participación de los gobiernos nacionales y acuerdos entre los países involucrados.

Jhonny Torres nació en Tarija en 1969 y es abogado. Antes de asumir como alcalde se desempeñó como diputado nacional, asambleísta departamental y subgobernador de la provincia Cercado. En mayo de 2026 comenzó su segundo mandato al frente del municipio de Tarija.

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