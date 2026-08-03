Trata de personas en Jujuy: el delito cambió y la frontera norte aparece como una zona clave

El patrón se repite: alojamientos improvisados, falta de agua potable, ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas, jornadas extensas, salarios por debajo de lo establecido y aislamiento geográfico. Esa combinación dificulta que las víctimas puedan pedir ayuda, abandonar el lugar o denunciar.
La explotación sexual también sigue presente. Sin embargo, el informe advierte que ya no se limita a prostíbulos o lugares tradicionales. Hoy puede aparecer bajo la fachada de departamentos privados, casas de masajes, bares, alojamientos transitorios o plataformas digitales donde se administran contactos, clientes y ganancias.
El documento también advierte sobre la explotación sexual infantil y la producción de material de abuso sexual a través de plataformas digitales. En distintos puntos del país se investigaron casos de grooming, captación de menores mediante redes sociales y distribución de material ilegal a través de aplicaciones de mensajería.
La virtualidad, el nuevo territorio de captación
La virtualidad aparece como una de las principales transformaciones de la trata contemporánea. Según el informe, redes sociales, plataformas de mensajería, espacios de videojuegos y sitios de contenido digital se convirtieron en escenarios centrales para captar, controlar y explotar víctimas.
El contacto inicial muchas veces se da mediante falsas ofertas laborales, propuestas de modelaje, promesas de ingresos rápidos, trabajos remotos o vínculos afectivos simulados. En otros casos, se utilizan mecanismos de manipulación psicológica, amenazas de difusión de imágenes íntimas, control de cuentas personales, sextorsión o dependencia económica generada a través de plataformas.
El informe también señala que parte de la explotación sexual migró hacia entornos digitales. Eso permite a los explotadores obtener ganancias sin necesidad de sostener prostíbulos tradicionales ni trasladar físicamente a las víctimas.
Esta transformación genera un desafío mayor para la prevención y la investigación: las fronteras físicas pierden peso y las redes pueden operar en varias jurisdicciones al mismo tiempo.
Internet es una vía perfecta y veloz para lucrar con el cuerpo y la intimidad de las mujeres; a través de las redes sociales los cibercriminales generan una red de explotación sexual, incluso sin retenerlas físicamente
Las víctimas: pobreza, informalidad y vulnerabilidad
El informe sostiene que la mayoría de las víctimas identificadas pertenece a sectores atravesados por vulnerabilidades económicas, laborales o sociales. Entre los grupos más afectados aparecen trabajadores rurales migrantes, mujeres jóvenes, adolescentes, personas desempleadas, comunidades vulnerables, personas con bajos niveles educativos, personas en situación de calle y jóvenes institucionalizados.
En la explotación laboral, la necesidad económica aparece como un factor clave. Muchas víctimas aceptan propuestas laborales engañosas porque atraviesan situaciones de urgencia o falta de oportunidades.
En los casos de explotación sexual, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, muchas veces responsables del sostenimiento económico de sus hogares o atravesadas por situaciones previas de violencia, exclusión o consumo problemático.
El informe también alerta por la presencia de niños, niñas y adolescentes en investigaciones vinculadas a mendicidad forzada, trabajo infantil rural, grooming, explotación sexual infantil y captación digital.
Argentina también como país de captación
Uno de los cambios más fuertes que marca el relevamiento es que Argentina, que durante años fue vista principalmente como país de destino, hoy aparece también como país de captación.
El informe vincula esta transformación con la precarización económica y la pérdida del valor del salario. En ese contexto, crecen las ofertas laborales engañosas del exterior que prometen mejores ingresos, traslado o estabilidad, pero que luego pueden derivar en servidumbre, trabajo forzado o explotación.
Este dato es importante porque modifica la mirada tradicional del problema. La trata ya no debe pensarse solo como algo que ocurre “hacia adentro” del país, sino también como una red que puede captar personas en Argentina para trasladarlas a otros territorios.
NOA: frontera, economías ilegales y explotación
El informe dedica un apartado a las particularidades regionales y ubica al NOA, especialmente a Salta, Jujuy y la frontera norte, como una zona sensible.
La región aparece atravesada por la convergencia entre trata de personas, narcotráfico, contrabando y otras economías ilegales. Las extensas fronteras internacionales y la circulación constante de personas y mercaderías generan condiciones favorables para el funcionamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Entre los fenómenos señalados para la frontera norte aparecen la captación transfronteriza de víctimas, la explotación laboral en el ámbito rural, la compra y venta de niños, niñas y adolescentes, la corrupción asociada a mercados ilegales y la utilización de rutas del narcotráfico para actividades vinculadas a la trata.
El informe también remarca que la vulnerabilidad social de muchas comunidades fronterizas sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. En esos contextos, una falsa oferta de trabajo, un traslado irregular o una promesa de mejores ingresos puede transformarse en una puerta de entrada a una red de explotación.
Jujuy: por qué la provincia queda bajo alerta
En el caso de Jujuy, el informe no desarrolla cifras provinciales específicas, pero sí permite ubicar a la provincia dentro del mapa de riesgo del NOA y la frontera norte. Su ubicación geográfica, el contacto con pasos fronterizos, la circulación hacia Bolivia y otras provincias, y la presencia de economías formales e informales hacen que la prevención y la detección temprana sean claves.
El riesgo no está limitado a una sola modalidad. En Jujuy, según el enfoque regional del informe, deben observarse especialmente las posibles formas de captación transfronteriza, las falsas ofertas laborales, la explotación laboral rural, la explotación sexual, la captación por redes sociales y la vinculación con otras economías ilegales.
También se vuelve central el control de rutas, pasos fronterizos y zonas de circulación permanente. Pero el informe deja en claro que la persecución penal no alcanza por sí sola: la prevención comunitaria, la alfabetización digital, la asistencia a víctimas y el fortalecimiento de redes territoriales son partes indispensables de una respuesta integral.
Rescates y asistencia: el punto más crítico
El informe también analiza respuestas oficiales y advierte un fuerte debilitamiento de la asistencia posterior a las víctimas. Según los datos reunidos, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 fueron rescatadas y/o asistidas 1.111 personas.
Sin embargo, el documento marca una contradicción: mientras los rescates continúan, la asistencia posterior aparece debilitada. Fundación Alameda señala que el nuevo Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata tenía $1.000 millones de presupuesto, pero al momento de la respuesta oficial no había ejecutado fondos.
También se informaron solo 2 soluciones habitacionales en todo el período analizado y apenas 3 profesionales en psicología para coordinar la atención especializada en salud mental de víctimas de trata en todo el país.
Para el informe, este punto muestra una brecha entre la capacidad estatal de rescatar víctimas y la posibilidad real de acompañarlas después para reconstruir sus proyectos de vida.
Un delito que exige nuevas respuestas
El informe concluye que la trata debe investigarse como una economía criminal compleja. Ya no alcanza con rescatar víctimas o condenar autores materiales: también es necesario seguir el dinero, identificar beneficiarios económicos, decomisar activos y desarticular las estructuras financieras que sostienen el delito.
La trata actual puede ocultarse detrás de una aplicación, una billetera virtual, una falsa oferta laboral, una organización aparentemente solidaria, una red de explotación sexual digital, una estructura empresarial o una ruta vinculada a otras economías ilegales.
Por eso, el desafío no es solo perseguir un delito que cambia de forma. También implica anticiparse a sus nuevas modalidades, proteger a las personas vulnerables y fortalecer las respuestas estatales, judiciales y comunitarias.
Lo que tenés que saber
- El informe fue elaborado por Fundación Alameda y publicado en julio de 2026.
- Analiza tendencias de trata durante el primer semestre de 2026.
- La conclusión principal: la trata no disminuyó, se transformó.
- En Argentina persisten la explotación laboral y la explotación sexual.
- Crecen la captación digital, las falsas ofertas laborales y la explotación sexual online.
- Las redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales son hoy espacios de captación y control.
- Argentina aparece también como país de captación, no solo de destino.
- Las víctimas suelen pertenecer a sectores con alta vulnerabilidad económica, laboral o social.
- El informe alerta por niños, niñas y adolescentes expuestos a grooming, explotación sexual infantil y captación digital.
- Entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 fueron rescatadas y/o asistidas 1.111 personas.
- El informe señala $1.000 millones presupuestados para asistencia a víctimas sin ejecución al momento de la respuesta oficial.
- Se informaron solo 2 soluciones habitacionales para víctimas.
- Hay apenas 3 profesionales en psicología para coordinar atención especializada en salud mental de víctimas en todo el país.
- El NOA aparece como zona sensible por la convergencia entre trata, narcotráfico, contrabando y economías ilegales.
- Jujuy queda bajo alerta por su ubicación fronteriza, circulación transfronteriza, posibles falsas ofertas laborales y riesgos de captación digital.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.