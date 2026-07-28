Trata 2026: nuevas modalidades de un delito en transformación

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas.

La trata de personas ya no responde solamente al estereotipo del prostíbulo clandestino o del taller textil oculto . En pleno 2026, las redes criminales operan desde teléfonos celulares, redes sociales, plataformas digitales y organizaciones que, en muchos casos, aparentan ser espacios de ayuda comunitaria. Esa es la principal conclusión del informe semestral elaborado por la Fundación Alameda, que advierte que el delito evolucionó más rápido que las respuestas institucionales.

Sostenemos que la trata atraviesa una transformación estructural tanto en la Argentina como a nivel internacional. Las organizaciones criminales ya no actúan de manera aislada, sino integradas al crimen organizado transnacional, articulando sus actividades con el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, la explotación laboral y otras economías ilícitas. La explotación humana se convirtió en un negocio cada vez más sofisticado, adaptable y rentable.

La revolución tecnológica modificó profundamente la forma en que las víctimas son captadas y controladas. Las falsas ofertas laborales difundidas por redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de videojuegos o sitios de contenido digital reemplazaron muchas veces al contacto presencial. La explotación también migró hacia entornos virtuales , donde las víctimas pueden ser sometidas mediante extorsión, manipulación psicológica, difusión de imágenes íntimas o producción de contenido sexual sin necesidad de ser trasladadas físicamente.

El informe identifica además un fenómeno creciente: la convergencia entre trata y narcomenudeo. En numerosos casos, l as mismas organizaciones que comercializan drogas utilizan personas vulnerables para explotación sexual, trabajo forzado o criminalidad organizada , desdibujando las fronteras entre distintos delitos y obligando a replantear las estrategias de investigación.

Otra modalidad que gana protagonismo son las organizaciones coercitivas que se presentan como fundaciones, espacios religiosos, comunidades pseudoterapéuticas o grupos de ayuda. Bajo discursos humanitarios o espirituales, estas estructuras desarrollan mecanismos de manipulación emocional, aislamiento y dependencia que terminan facilitando distintas formas de explotación laboral, sexual o patrimonial.

Situación en la Argentina

En la Argentina, el informe observa que la explotación laboral continúa siendo la modalidad predominante, especialmente en actividades rurales, mientras que la explotación sexual incorpora cada vez más herramientas digitales. También crecen los casos de captación de niños, niñas y adolescentes a través de internet y las investigaciones sobre producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

La Fundación Alameda advierte además que el deterioro económico amplía los márgenes de vulnerabilidad. La precarización laboral, la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las migraciones laborales generan un terreno fértil para que organizaciones criminales ofrezcan falsas oportunidades de empleo, tanto dentro del país como en el exterior.

Uno de los capítulos más críticos del informe analiza las respuestas oficiales obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública. Según la documentación recibida, existen serias debilidades en la asistencia posterior al rescate de las víctimas: programas con presupuestos sin ejecutar durante largos períodos, escasas soluciones habitacionales y una estructura mínima de profesionales especializados para atender las secuelas psicológicas de quienes lograron salir de las redes de explotación. Mientras continúan los rescates, la restitución efectiva de derechos aparece como el eslabón más débil de la política pública.

"La trata no disminuyó; cambió de forma"

Las entrevistas realizadas a decenas de jueces y fiscales federales coinciden en un diagnóstico común: la trata no disminuyó; cambió de forma. La virtualidad, las criptomonedas, la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las organizaciones coercitivas representan algunos de los desafíos más importantes para la Justicia en los próximos años. También sostienen que investigar este delito exige seguir la ruta del dinero y comprender que detrás de la explotación existen complejas estructuras económicas y financieras. Sigue siendo un gran déficit el avance en sentencias judiciales firmes en materia de lavado de activos.

El informe concluye que combatir la trata ya no puede limitarse al rescate de víctimas ni a la persecución penal de los responsables directos. Es necesario fortalecer las políticas de prevención, la asistencia integral, la alfabetización digital, la cooperación internacional y la investigación patrimonial de las organizaciones criminales. También reclama una mayor articulación entre el Estado, la Justicia y la sociedad civil para anticiparse a las nuevas modalidades del delito.

"La trata hoy se se oculta detrás de una pantalla"

La principal advertencia es clara: la trata de personas sigue siendo una de las violaciones más graves a la dignidad humana, pero hoy se oculta detrás de una pantalla, una falsa oferta de trabajo, una organización aparentemente benéfica o una sofisticada red de crimen organizado. Comprender esa transformación es el primer paso para impedir que las organizaciones criminales continúen adaptándose más rápido que quienes deben combatirlas.

Gustavo Vera

Presidente de la Fundación Alameda

Ex Director nacional del Comité de Lucha contra la trata y explotación de personas