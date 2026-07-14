Trata de personas: "Están a un click de un depredador"

La trata de personas puede comenzar con una oferta laboral , una conversación por redes sociales, una propuesta de modelaje, un supuesto concurso o un vínculo emocional construido desde el engaño. Así lo explicó la abogada María Eugenia Jamarlli , especialista en trata de personas, quien advirtió que se trata de un delito complejo, silencioso y muchas veces difícil de detectar a tiempo.

País. Trata de personas: madre e hijo irán a juicio en un caso que tenía como destino Jujuy

La especialista pidió mirar el tema con mayor profundidad y no reducirlo únicamente a la explotación sexual. “ Es un delito tan complejo que necesito que tengan un poco de plasticidad mental para poder entenderlo ”, sostuvo al explicar que la trata puede tener distintas etapas y que, en cada una de ellas, pueden aparecer otros delitos.

Según detalló, el primer paso suele ser la captación : atraer a la víctima hacia una red mediante engaños, falsas promesas o manipulación. “ Primero es la captación a través de grooming, ofertas falsas de trabajo, Tinder emocionales. También ofertas para ir a un concurso de baile, modelaje. En diferentes redes sociales lo traen ”, explicó.

Jamarlli remarcó que la trata no siempre comienza con una escena violenta o evidente. Muchas veces empieza con algo que parece una oportunidad: un empleo, un viaje, una propuesta artística o una relación afectiva.

En ese camino, la persona puede ser captada, trasladada, privada de su libertad y finalmente explotada. La explotación puede ser sexual, laboral, por mendicidad, servidumbre o incluso con otros fines delictivos.

“La captación y el engaño la llevaron para trabajar, pero al final termina siendo una esclava laboral”, señaló al referirse a los casos en los que una persona acepta trasladarse por una supuesta oferta de empleo y luego queda sometida a condiciones de explotación.

La abogada también advirtió que, cuando se habla de trata, el objeto del delito siempre es una persona. Puede ser un bebé, un niño, un adolescente, un adulto o un anciano. Por eso insistió en que no hay que limitar la mirada a una sola forma de explotación.

“Todo el mundo relaciona la trata con esclavitud sexual, pero también tenés explotación laboral, mendicidad, servidumbre y tráfico de órganos”, expresó.

Dentro de ese análisis, también mencionó prácticas históricas de vulneración, como niñas llevadas desde zonas rurales para realizar tareas domésticas bajo situaciones de sometimiento. “En Jujuy se acostumbraba a traer la niña del campo, la niñita de siete años que tenía que servir”, planteó, al describir casos que pueden vincularse con servidumbre, abuso y explotación.

Jujuy, una provincia vulnerable por su ubicación

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la advertencia sobre la posición geográfica de Jujuy. Para Jamarlli, la provincia se encuentra en una zona especialmente sensible por su cercanía con fronteras internacionales y por la posibilidad de traslados rápidos hacia distintos puntos de la región.

“Jujuy geopolíticamente está en un lugar estratégico”, afirmó. Luego agregó una frase contundente: “Un niño que desaparece en tres horas puede estar en cualquier lugar”.

La especialista describió a la frontera como extensa y permeable, y planteó la necesidad de incorporar tecnología para mejorar el control territorial. En ese sentido, propuso analizar el uso de drones como herramienta de vigilancia en zonas difíciles, con el objetivo de reducir el desgaste físico del personal y ampliar la capacidad de monitoreo.

“Traigo también esta propuesta porque veo el problema, pero siempre me ha gustado traer propuestas para solucionarlo”, sostuvo.

La mirada sobre Jujuy no busca instalar miedo, sino conciencia. La provincia está atravesada por rutas, pasos fronterizos, zonas rurales, ciudades intermedias y corredores de circulación que exigen una prevención más activa. Para la especialista, entender el territorio también es parte de la prevención.

Trata express (foto ilustrativa).

Trata digital: el riesgo dentro de la propia casa

Otro eje central de la entrevista fue la trata digital, Donde la doctora Maria Eugenia Jamarli advirtió que las redes sociales, las plataformas de contacto y el uso cotidiano del celular pueden convertirse en puertas de entrada para captadores.

La frase más fuerte de la entrevista apuntó directamente a madres, padres y adultos responsables: “Están a un clic de estar con un depredador”.

La especialista explicó que el riesgo no siempre está afuera de la casa. Muchas veces puede estar en una conversación privada, en un perfil falso, en un mensaje aparentemente inofensivo o en un vínculo que se construye durante semanas con fines de manipulación.

Por eso pidió cambiar hábitos cotidianos. Recomendó que los chicos no usen el celular en soledad absoluta, encerrados en una habitación o con auriculares, porque eso impide que los adultos detecten con quién hablan o qué tipo de conversación están teniendo.

“Les dejo un tip: que en los celulares no los utilicen en la soledad de su habitación y en espacios cerrados, sino en lugares donde estén transitando ustedes, sin auriculares, para poder detectar si están hablando con un extraño”, aconsejó.

La prevención, dijo, no debe ser una charla aislada, sino una rutina familiar. No se trata de invadir, sino de acompañar, mirar, escuchar y generar confianza para que los chicos puedan contar si algo les incomoda o les genera miedo.

“La trata express es cuando tomo al niño desde el colegio a la salida, antes de llegar a su casa, es explotado y después se lo entrega”.

Trata express y nuevas formas de explotación

Jamarlli también habló de una modalidad que definió como trata express, vinculada a situaciones en las que un niño o adolescente puede ser captado por pocas horas, explotado y luego devuelto a su rutina cotidiana.

Según explicó, este tipo de dinámica dificulta la detección porque la víctima puede regresar a su casa y el entorno asumir que “no pasó nada”. Sin embargo, en ese período pudo haber sido sometida a violencia, abuso o extorsión.

“La trata express es cuando tomo al niño desde el colegio a la salida, antes de llegar a su casa, es explotado y después se lo entrega” “La trata express es cuando tomo al niño desde el colegio a la salida, antes de llegar a su casa, es explotado y después se lo entrega”

La abogada aclaró que en Jujuy no hay casos confirmados de esta modalidad, pero mencionó antecedentes investigados en Salta, donde, según señaló, se habría detectado una red con menores involucrados, captadores y adultos que consumían ese circuito de explotación.

En este punto, la especialista también hizo una aclaración importante sobre el lenguaje. Cuando se trata de menores, no corresponde hablar de “pornografía infantil”, sino de material de abuso sexual infantil.

“Siempre que hablamos de menores no es pornografía, es material de abuso sexual infantil” “Siempre que hablamos de menores no es pornografía, es material de abuso sexual infantil”

La precisión no es menor: las palabras también construyen sentido. Nombrar correctamente el delito permite comprender que no se trata de contenido, sino de abuso, violencia y explotación.

Prevenir, hablar y no mirar para otro lado

La trata de personas opera muchas veces en silencio. Se sostiene en el engaño, en la vulnerabilidad, en la necesidad económica, en la falta de información y en la confianza que los captores logran construir con sus víctimas.

Jamarlli insistió en que la prevención empieza por animarse a hablar. Hablar en las casas, en las escuelas, en los barrios y en los medios. Explicar que una oferta demasiado buena puede ser una trampa. Que una conversación insistente con un desconocido puede ser peligrosa. Que ningún niño, niña o adolescente debe enfrentar solo el mundo digital.

“Es un monstruo grande, pero si entre todos hacemos esto una rutina podemos prevenirlo” “Es un monstruo grande, pero si entre todos hacemos esto una rutina podemos prevenirlo”

El dialogo con la Doctora dejó una advertencia clara: la trata no siempre aparece lejos, ni siempre se presenta como la imaginamos. Puede empezar en una ruta, en una frontera, en una falsa oferta de trabajo o en una pantalla. Por eso, la prevención requiere información, acompañamiento y una mirada atenta sobre las nuevas formas de captación.

Cómo denunciar casos de trata de personas

La trata de personas no siempre se ve, pero sí se puede denunciar. Ante cualquier sospecha, se puede llamar a la Línea 145, un canal gratuito, anónimo y disponible en todo el país. También se puede denunciar a través del correo institucional [email protected] o mediante el formulario web disponible en la página oficial del Ministerio de Justicia. Allí pueden informarse situaciones vinculadas a ofertas de comercio sexual, prostíbulos encubiertos, reducción a la servidumbre, trabajo forzado en talleres textiles, ámbitos rurales o casas particulares, y también la desaparición de una persona. Es importante recordar que no hay que esperar 48 horas para hacer una denuncia por desaparición.

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