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8 de junio de 2026 - 11:02
Jujuy.

Hora silenciosa en comercios de Jujuy: de qué trata la propuesta para personas con autismo

La Fundación Hablemos de Autismo impulsa la implementación de la hora silenciosa en comercios de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
hora silenciosa supermercado

La implementación de la hora silenciosa en comercios de Jujuy fue propuesta por la Fundación Hablemos de Autismo para generar espacios más inclusivos para personas con autismo o hipersensibilidad auditiva y visual. La iniciativa apunta a reducir estímulos dentro de los negocios y facilitar actividades cotidianas que, para muchas familias, pueden convertirse en un gran desafío.

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Qué es la hora silenciosa

Viviana Maza, integrante de la Fundación Hablemos de Autismo, explicó que la hora silenciosa consiste en adaptar los comercios durante un período determinado para que sean más amigables con personas que tienen sensibilidad a los estímulos.

La hora silenciosa es una propuesta inclusiva para las personas que tengan autismo o alguna hipersensibilidad auditiva, visual. La hora silenciosa es una propuesta inclusiva para las personas que tengan autismo o alguna hipersensibilidad auditiva, visual.

La medida propone bajar sonidos, disminuir luces y generar un ambiente más tranquilo dentro de los negocios. Según Maza, se trata de cambios posibles de aplicar y que pueden tener un impacto importante en la vida diaria de las familias.

personas en supermercado

Por qué es importante para las familias

Para muchas personas con autismo, ingresar a un comercio con luces intensas, ruidos, olores y gran cantidad de estímulos puede resultar muy complejo.

Maza explicó que una actividad cotidiana puede transformarse en una situación difícil: “Ir al supermercado es un desafío muy grande, donde hay muchas luces, muchos estímulos visuales, de olores, esto genera que los chicos entren en crisis”.

En ese sentido, remarcó que este tipo de adaptaciones permitiría que "más familias puedan realizar actividades simples con mayor tranquilidad".

niño supermercado

Cómo se aplicaría en los comercios

La propuesta busca definir un horario de menor circulación de personas para aplicar la reducción de estímulos dentro de los locales. Según explicó Maza, la experiencia ya se aplica en algunos espacios y muestra buenos resultados.

Se busca un horario donde no haya tanta afluencia de público y está funcionando muy bien. Se busca un horario donde no haya tanta afluencia de público y está funcionando muy bien.

La intención es que más comercios de Jujuy puedan sumarse, adaptando la medida a sus posibilidades y características.

El pedido al comercio jujeño

Desde la fundación plantean que la hora silenciosa puede implementarse en distintos rubros, no solo en supermercados. La clave está en que cada negocio piense qué cambios puede hacer para reducir estímulos.

La idea es que todo el comercio se pueda plegar, cada negocio diferente, pero pensar en estas adaptaciones contribuyen muchísimo. La idea es que todo el comercio se pueda plegar, cada negocio diferente, pero pensar en estas adaptaciones contribuyen muchísimo.

También indicó que ya hay supermercados que acompañan la iniciativa, aunque todavía quedan otros por sumarse: “Hay muchos supermercados, pero otros todavía no”, puntualizó Maza.

Embed - VIVIANA MAZA - Hablemos de Autismo - Hora silenciosa en comercios de Jujuy

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