Día contra la trata de personas: dónde y cómo denunciar

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca visibilizar uno de los delitos más graves contra los derechos humanos. En Argentina, ante cualquier sospecha de explotación, captación o desaparición, se puede denunciar a través de la Línea 145 , que funciona en todo el país.

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La trata de personas implica captar, trasladar, recibir o retener a una persona con fines de explotación . Puede darse con fines de explotación sexual, laboral, servidumbre, trabajo forzado, mendicidad, extracción de órganos u otras formas de sometimiento. La ONU estableció el 30 de julio como fecha internacional de concientización en 2013, con el objetivo de prevenir el delito, proteger a las víctimas y fortalecer la respuesta de los Estados.

La vía principal para denunciar es la Línea 145 , destinada a recibir información sobre cualquier forma de explotación de personas. La denuncia puede realizarse incluso cuando se trata de una situación dudosa.

La línea es atendida por operadoras especializadas, entre ellas psicólogas y trabajadoras sociales, que reciben denuncias, brindan orientación y asistencia. Funciona desde cualquier punto del país, durante las 24 horas , los 365 días del año .

Línea 145 Línea 145

También se puede denunciar mediante el formulario web disponible en el sitio oficial de la Línea 145. La información recibida es evaluada por un equipo interdisciplinario y, si corresponde, se deriva a la Justicia de manera inmediata. En situaciones de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Contra la trata de personas: línea 145

Qué situaciones se pueden denunciar

No hace falta tener una confirmación absoluta para denunciar. La sospecha puede ser suficiente para activar una intervención y evitar que una persona quede atrapada en una situación de explotación.

Entre las situaciones que pueden denunciarse se encuentran los avisos sobre ofertas de comercio sexual, prostíbulos encubiertos que funcionen como whiskerías, bares, cafés, clubes nocturnos, casas de masajes o privados. También se puede denunciar reducción a la servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural o casas particulares.

Las nuevas formas de captación

La trata de personas fue cambiando con el tiempo. Además de las formas tradicionales de explotación, hoy los organismos especializados advierten sobre el uso creciente de herramientas digitales por parte de organizaciones criminales.

Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de empleo ampliaron las posibilidades de contacto con potenciales víctimas. En muchos casos, la captación puede comenzar con falsas ofertas laborales, promesas de traslado, propuestas económicas atractivas o vínculos manipulados desde entornos digitales.

Por eso, los especialistas remarcan la necesidad de fortalecer la investigación digital, la cooperación entre países y la protección integral de las víctimas. La trata es un delito dinámico, que se adapta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Por qué es importante denunciar

Una denuncia puede permitir rescatar a una víctima, abrir una investigación judicial y evitar que otras personas sean captadas. La información puede ser aportada por familiares, vecinos, conocidos o cualquier persona que detecte una situación sospechosa.

El llamado a la Línea 145 no exige certezas absolutas: también sirve para pedir orientación. Si existe una situación de emergencia o peligro inmediato, se debe llamar además a las fuerzas de seguridad o al sistema de emergencias correspondiente.

Lo que tenés que saber