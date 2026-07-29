miércoles 29 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de julio de 2026 - 17:35
Espectáculos.

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y contó por qué terminó la relación

La cantante anunció el final de la pareja mediante un comunicado y pidió respeto para atravesar el difícil momento lejos de las especulaciones.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Luego de dos años juntos, se separaron la Joaqui y Luck Ra.

Luego de dos años juntos, se separaron la Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra confirmaron este 29 de julio que decidieron ponerle fin a su relación sentimental. Después de varios días de rumores y movimientos en las redes sociales que despertaron sospechas entre sus seguidores, la cantante publicó un comunicado para explicar cómo se produjo la ruptura.

Lee además
Luck Ra apareció en una escuela y dio un show sorpresa: la emocionante reacción de los estudiantes. 
Mundo musical.

Luck Ra sorprendió en una escuela y brindó un show: la emoción de los alumnos
Furor en redes por una azafata idéntica a La Joaqui durante un vuelo.
Sociedad.

Furor en redes por una azafata idéntica a La Joaqui durante un vuelo

La artista buscó despejar las versiones que circulaban alrededor de la pareja y confirmó de manera directa: “Nuestra relación llegó a su fin”. El mismo mensaje también fue compartido minutos después por el cantante cordobés.

Qué dijo La Joaqui sobre la separación de Luck Ra

En una historia de Instagram, La Joaqui sostuvo que la decisión fue aceptada por ambos con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento por el tiempo que compartieron.

Además, aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una falta de amor ni con problemas familiares. En ese sentido, destacó el vínculo que Luck Ra construyó con sus hijas y remarcó que el afecto entre ellos siempre fue correspondido.

La cantante intentó así frenar las especulaciones sobre posibles conflictos o terceros involucrados, al señalar que el final de la pareja estuvo vinculado con los diferentes caminos que ambos desean recorrer.

Los motivos que llevaron al final de la pareja

Según explicó La Joaqui, la separación se produjo porque atraviesan etapas distintas y tienen diferentes expectativas sobre el futuro.

A pesar de la decisión, la referente del RKT aseguró que ambos conservan buenos recuerdos y aprendizajes de la relación. “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”, expresó en uno de los pasajes más emotivos del comunicado.

La pareja había oficializado su romance en 2024 y, desde entonces, se mostró públicamente en viajes, presentaciones musicales y diferentes publicaciones compartidas en las redes sociales.

El pedido de la cantante a sus seguidores y a los medios

La Joaqui también agradeció el acompañamiento que recibió la pareja durante el tiempo que estuvieron juntos y pidió privacidad mientras ambos continúan con sus respectivos proyectos personales y profesionales.

La artista reconoció que atraviesan un “duelo difícil para ambos” y solicitó comprensión a los medios de comunicación para poder transitar esta etapa con la menor exposición y dolor posibles.

Luck Ra y La Joaqui.

Luck Ra y La Joaqui.

Luego del anuncio, los dos artistas eliminaron de sus perfiles varias de las fotografías que habían publicado juntos y dejaron de seguirse en las redes sociales. Estas acciones habían alimentado los rumores antes de que llegara la confirmación oficial.

Una historia que llegó a su fin

La Joaqui y Luck Ra conformaron una de las parejas más populares de la música argentina durante los últimos años. La relación unió a dos referentes de estilos diferentes: ella vinculada al RKT y él consolidado como una de las figuras del cuarteto.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luck Ra sorprendió en una escuela y brindó un show: la emoción de los alumnos

Furor en redes por una azafata idéntica a La Joaqui durante un vuelo

Joaquín Carrillo asumió como nuevo jefe de la Policía de Jujuy

La confesión de La Joaqui sobre su amistad con Cazzu

Las más leídas

Las frutillas, las más elegidas de la época. video
Jujuy.

Bajó el precio de una de las frutas más elegidas de la época en Jujuy

Aulas
Jujuy.

Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Se viene el super niño, el fenómeno de fuertes tormentas.
País.

Alerta en Salta por el "Super Niño": prevén tormentas intensas e inundaciones en el verano

Elecciones en Santiago del Estero
País.

Santiago del Estero elige intendentes: cómo consultar el padrón

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel