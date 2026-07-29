La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y contó por qué terminó la relación

La Joaqui y Luck Ra confirmaron este 29 de julio que decidieron ponerle fin a su relación sentimental. Después de varios días de rumores y movimientos en las redes sociales que despertaron sospechas entre sus seguidores, la cantante publicó un comunicado para explicar cómo se produjo la ruptura.

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La artista buscó despejar las versiones que circulaban alrededor de la pareja y confirmó de manera directa: “ Nuestra relación llegó a su fin” . El mismo mensaje también fue compartido minutos después por el cantante cordobés.

En una historia de Instagram, La Joaqui sostuvo que la decisión fue aceptada por ambos con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento por el tiempo que compartieron.

Además, aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una falta de amor ni con problemas familiares. En ese sentido, destacó el vínculo que Luck Ra construyó con sus hijas y remarcó que el afecto entre ellos siempre fue correspondido.

La cantante intentó así frenar las especulaciones sobre posibles conflictos o terceros involucrados, al señalar que el final de la pareja estuvo vinculado con los diferentes caminos que ambos desean recorrer.

Los motivos que llevaron al final de la pareja

Según explicó La Joaqui, la separación se produjo porque atraviesan etapas distintas y tienen diferentes expectativas sobre el futuro.

A pesar de la decisión, la referente del RKT aseguró que ambos conservan buenos recuerdos y aprendizajes de la relación. “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”, expresó en uno de los pasajes más emotivos del comunicado.

La pareja había oficializado su romance en 2024 y, desde entonces, se mostró públicamente en viajes, presentaciones musicales y diferentes publicaciones compartidas en las redes sociales.

El pedido de la cantante a sus seguidores y a los medios

La Joaqui también agradeció el acompañamiento que recibió la pareja durante el tiempo que estuvieron juntos y pidió privacidad mientras ambos continúan con sus respectivos proyectos personales y profesionales.

La artista reconoció que atraviesan un “duelo difícil para ambos” y solicitó comprensión a los medios de comunicación para poder transitar esta etapa con la menor exposición y dolor posibles.

Luck Ra y La Joaqui.

Luego del anuncio, los dos artistas eliminaron de sus perfiles varias de las fotografías que habían publicado juntos y dejaron de seguirse en las redes sociales. Estas acciones habían alimentado los rumores antes de que llegara la confirmación oficial.

Una historia que llegó a su fin

La Joaqui y Luck Ra conformaron una de las parejas más populares de la música argentina durante los últimos años. La relación unió a dos referentes de estilos diferentes: ella vinculada al RKT y él consolidado como una de las figuras del cuarteto.