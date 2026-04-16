Furor en redes por una azafata idéntica a La Joaqui durante un vuelo.

Con una carrera en pleno ascenso , marcada por hits , colaboraciones internacionales y una fuerte presencia dentro del género urbano , La Joaqui continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la escena. Sin embargo, en esta ocasión no fue noticia por su música , sino por un episodio poco habitual ocurrido a miles de metros de altura.

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En las últimas horas, un video publicado en TikTok por la influencer Paula Cárcamo se viralizó rápidamente al mostrar a una azafata que presenta un llamativo parecido con la intérprete de “San Turrona” . El registro, que en poco tiempo sumó miles de visualizaciones , llamó la atención de los usuarios por la sorprendente similitud entre ambas.

En el video se observa a la tripulante de cabina desplazándose por el pasillo del avión mientras empuja el carrito de servicio con bebidas y snacks . Lleva el cabello recogido y un maquillaje suave , de apariencia natural, y en principio no parece estar buscando llamar la atención. No obstante, sus rasgos , la forma del rostro y su distintivo tono de pelo rojizo hicieron que los usuarios la compararan de inmediato con la cantante.

Encontraron a la doble de La Joaqui trabajando como azafata y el video se volvió viral.

Por su parte, la propia Paula Cárcamo acompañó la publicación con una frase que rápidamente comenzó a circular y volverse viral: “ POV: la Joaqui en sus tiempos libres trabaja de azafata ”. Esa simple descripción fue suficiente para que los comentarios explotaran y el algoritmo hiciera lo suyo.

Furor en Tiktok por el impresionante parecido de una azafata con La Joaqui.

Las respuestas del público no tardaron en expandirse en cadena. “Es igualita, ¡hasta los gestos se parecen!”, comentó un usuario. Otros incluso fueron más lejos: “Si no me decían que era una azafata, pensaba que era La Joaqui grabando un videoclip” o “Necesito que La Joaqui vea esto”.

La similitud física entre ambas desató una reacción colectiva que convirtió el video en uno de los contenidos más comentados del momento.

Más allá de la anécdota viral, este episodio vuelve a evidenciar la fuerte influencia cultural de La Joaqui. Su estética, su impronta y su presencia son tan reconocibles que incluso una situación cotidiana en un vuelo puede generar comparaciones masivas y un rápido fenómeno de viralización en redes sociales.

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No se trata de la primera ocasión en la que una personalidad conocida provoca este tipo de impacto a partir de coincidencias físicas inesperadas, aunque en este caso la velocidad de difusión del video deja en evidencia el nivel de alcance digital que tiene la artista dentro de las redes sociales.

Por ahora, sus seguidores aguardan una posible reacción de La Joaqui ante el clip, que ya logró circular ampliamente por el entorno digital y sumar reproducciones masivas.