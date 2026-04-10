La receta viral de cebolla con manteca que arrasa en TikTok: simple, económica y llena de sabor

En los últimos días, TikTok volvió a posicionarse como tendencia con una preparación tan sencilla como llamativa : una cebolla al horno con manteca , una receta que rápidamente captó la atención de miles de usuarios por su facilidad y su resultado sabroso. El contenido se viralizó en poco tiempo y cada vez más creadores comenzaron a replicarla.

Una de las figuras que se sumó a este furor fue Luchi Patrone , ex participante de Gran Hermano y actual integrante del stream de Telefe , quien mostró el paso a paso de esta preparación que, a pesar de su simpleza, promete un resultado muy sabroso y reconfortante.

El eje principal de esta preparación es un solo ingrediente: la cebolla . Aun así, lo que realmente define el resultado es la forma en que se cocina. En primer lugar, se extrae una pequeña porción del centro para formar una cavidad, donde se incorpora un buen trozo de manteca , que será el encargado de aportar sabor durante toda la cocción.

Después llega el turno del sazonado. Entre los condimentos más utilizados se encuentran el pimentón , la sal , la pimienta y el ajo en polvo , aunque la receta admite variaciones según el gusto de cada persona. Incluso hay quienes suman un poco de aceite de oliva para potenciar aún más el sabor final.

Uno de los procedimientos fundamentales, imposible de omitir, es el envoltorio de la cebolla en papel aluminio. Este paso ayuda a retener el calor en su interior y evita la pérdida de los jugos naturales, favoreciendo una cocción pareja y sostenida. Luego de este proceso, se hornea o se cocina en freidora de aire durante cerca de 50 minutos.

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El punto óptimo de cocción se identifica con facilidad: la cebolla debe encontrarse blanda al ser atravesada con un tenedor y su parte central tiene que presentar una leve movilidad. A su vez, las capas internas toman un color dorado y ligeramente caramelizado, lo que intensifica su dulzura característica. Si todavía se percibe resistencia al tacto, se aconseja volver a cubrirla y prolongar la cocción algunos minutos más.

A la hora de emplatar, se elimina la primera capa externa y se aprovechan las capas internas, que quedan tiernas, jugosas y con un sabor bien concentrado. Quienes ya la prepararon suelen sugerir un detalle extra: verter sobre la cebolla los jugos que quedan en el papel de aluminio, ya que allí se concentra gran parte de su intensidad de sabor.

Cebolla a la Mantequilla.

Lo que en principio era un contenido más dentro de las redes sociales terminó transformándose rápidamente en un fenómeno viral.

La mezcla de pocos ingredientes, un método de preparación simple y un resultado final llamativo hicieron que esta cebolla con manteca se popularizara en cocinas de distintos lugares del mundo. Otro ejemplo claro de cómo las plataformas digitales pueden convertir una idea cotidiana en una tendencia global.