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5 de junio de 2026 - 17:01
Sociedad.

No las descartes: el truco casero con cáscaras de huevo que ayuda a limpiar el hogar

Se trata de una alternativa natural y ecológica que permite quitar grasa y sarro de ollas, cerámicos y bachas. Paso a paso, cómo prepararlo en casa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero con cáscaras de huevo que ayuda a limpiar el hogar.

El truco casero con cáscaras de huevo que ayuda a limpiar el hogar.

Las cáscaras de huevo figuran entre los desechos más comunes que se generan al cocinar, pero en lugar de considerarse únicamente un residuo, pueden aprovecharse como un recurso útil para la limpieza del hogar. De hecho, pueden ser una alternativa eficaz para elaborar un limpiador natural que sustituya a los productos químicos abrasivos tradicionales.

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Las cáscaras de huevo son unos de los residuos más habituales en la cocina.

Cómo usar las cáscaras de huevo para limpiar tu casa: el truco infalible

Por su composición y su textura particular, las cáscaras de huevo se convierten en un recurso muy eficaz para remover suciedad adherida en la cocina. Pueden mezclarse fácilmente con jabón o detergente suave y agua, obteniendo así una preparación con efecto desengrasante.

En términos más específicos, las cáscaras de huevo contienen carbonato de calcio, un componente que funciona como un abrasivo delicado. Este permite desprender grasa, sarro y restos de alimentos que quedan pegados en ollas o distintos utensilios de cocina. Lo interesante es que, al ser un material natural y biodegradable, su uso posibilita la limpieza sin provocar rayaduras ni daños en las superficies.

Cómo usar las cáscaras de huevo para limpiar tu casa.

Se trata de un método doméstico, sencillo y respetuoso con el medio ambiente que permite reducir la dependencia de productos químicos industriales. Además, suele emplearse para eliminar la acumulación de sarro en lavamanos, limpiar a fondo baldosas o superficies cerámicas con suciedad adherida, e incluso para colaborar en el desobstruido de cañerías.

En este último uso, se combinan con agua caliente, ya que su consistencia y nivel de dureza facilitan el arrastre de restos grasos que pueden estar generando bloqueos en las tuberías.

Cómo preparar el desengrasante con cáscara de huevo.

Cómo preparar el desengrasante con cáscara de huevo: el paso a paso

La elaboración de este producto de limpieza casero, ecológico y sustentable resulta bastante sencilla. Después de haber utilizado los huevos, se sugiere seguir estos pasos:

  • Limpieza de las cáscaras: una vez retirado el contenido del huevo, es fundamental eliminar cualquier resto de clara o yema adherida y enjuagar bien las cáscaras con agua. Luego deben dejarse secar completamente para prevenir la aparición de malos olores.
  • Triturado: cuando estén secas, las cáscaras pueden triturarse con un mortero, una procesadora o incluso desmenuzarse con las manos hasta lograr un polvo fino, que funcionará como el componente abrasivo del limpiador casero.
  • Preparación de la mezcla: en un recipiente, combinar el polvo obtenido de las cáscaras con jabón líquido neutro y agua tibia, mezclando hasta obtener una consistencia cremosa y homogénea.
Reciclar la cáscara de huevo.
  • Aplicación: con ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves, extender el limpiador casero sobre la superficie a tratar, ya sean ollas, sartenes, griferías, utensilios de cocina o revestimientos cerámicos.
  • Tiempo de acción: permitir que el producto actúe durante aproximadamente 5 a 10 minutos. Luego, enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio para lograr que los utensilios queden brillantes y sin residuos.

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