No las descartes: el truco casero con cáscaras de huevo que ayuda a limpiar el hogar

El truco casero con cáscaras de huevo que ayuda a limpiar el hogar.

Las cáscaras de huevo figuran entre los desechos más comunes que se generan al cocinar, pero en lugar de considerarse únicamente un residuo, pueden aprovecharse como un recurso útil para la limpieza del hogar. De hecho, pueden ser una alternativa eficaz para elaborar un limpiador natural que sustituya a los productos químicos abrasivos tradicionales.

Las cáscaras de huevo son unos de los residuos más habituales en la cocina. Cómo usar las cáscaras de huevo para limpiar tu casa: el truco infalible Por su composición y su textura particular, las cáscaras de huevo se convierten en un recurso muy eficaz para remover suciedad adherida en la cocina. Pueden mezclarse fácilmente con jabón o detergente suave y agua, obteniendo así una preparación con efecto desengrasante.

En términos más específicos, las cáscaras de huevo contienen carbonato de calcio, un componente que funciona como un abrasivo delicado. Este permite desprender grasa, sarro y restos de alimentos que quedan pegados en ollas o distintos utensilios de cocina. Lo interesante es que, al ser un material natural y biodegradable, su uso posibilita la limpieza sin provocar rayaduras ni daños en las superficies.

Cómo usar las cáscaras de huevo para limpiar tu casa. Se trata de un método doméstico, sencillo y respetuoso con el medio ambiente que permite reducir la dependencia de productos químicos industriales. Además, suele emplearse para eliminar la acumulación de sarro en lavamanos, limpiar a fondo baldosas o superficies cerámicas con suciedad adherida, e incluso para colaborar en el desobstruido de cañerías.

En este último uso, se combinan con agua caliente, ya que su consistencia y nivel de dureza facilitan el arrastre de restos grasos que pueden estar generando bloqueos en las tuberías. Cómo preparar el desengrasante con cáscara de huevo. Cómo preparar el desengrasante con cáscara de huevo: el paso a paso La elaboración de este producto de limpieza casero, ecológico y sustentable resulta bastante sencilla. Después de haber utilizado los huevos, se sugiere seguir estos pasos: Limpieza de las cáscaras : una vez retirado el contenido del huevo, es fundamental eliminar cualquier resto de clara o yema adherida y enjuagar bien las cáscaras con agua . Luego deben dejarse secar completamente para prevenir la aparición de malos olores .

: una vez retirado el contenido del huevo, es fundamental eliminar cualquier resto de adherida y enjuagar bien las cáscaras con . Luego deben dejarse secar completamente para prevenir la aparición de . Triturado : cuando estén secas , las cáscaras pueden triturarse con un mortero , una procesadora o incluso desmenuzarse con las manos hasta lograr un polvo fino , que funcionará como el componente abrasivo del limpiador casero.

: cuando estén , las cáscaras pueden triturarse con un , una o incluso desmenuzarse con las hasta lograr un , que funcionará como el componente del limpiador casero. Preparación de la mezcla: en un recipiente, combinar el polvo obtenido de las cáscaras con jabón líquido neutro y agua tibia, mezclando hasta obtener una consistencia cremosa y homogénea. Reciclar la cáscara de huevo. Aplicación : con ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves , extender el limpiador casero sobre la superficie a tratar , ya sean ollas , sartenes , griferías , utensilios de cocina o revestimientos cerámicos .

: con ayuda de una o un , extender el limpiador casero sobre la , ya sean , , , o revestimientos . Tiempo de acción: permitir que el producto actúe durante aproximadamente 5 a 10 minutos. Luego, enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio para lograr que los utensilios queden brillantes y sin residuos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







