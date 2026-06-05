Detuvieron a un hombre acusado de mantener cautiva y agredir a su expareja

Violencia de género: prisión preventiva para un hombre acusado de privar de la libertad a su expareja (Foto generada con IA)

Un hombre fue detenido acusado de mantener cautiva y agredir físicamente a su expareja en San Salvador de Jujuy . La Justicia le dictó 25 días de prisión preventiva, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar.

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La investigación está a cargo del fiscal Andrés La Villa y derivó en un allanamiento concretado el pasado miércoles, donde se produjo la detención del acusado.

El Ministerio Público de la Acusación promovió acción penal contra el acusado por los delitos de Desobediencia a la Autoridad, Amenazas con Arma, Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo y por Mediar Violencia de Género, y Privación Ilegítima de la Libertad , todo en concurso real.

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Durante la audiencia imputativa realizada este jueves, se formalizaron los cargos y, a pedido de la Fiscalía, se dispuso la prisión preventiva del imputado por 25 días.

La víctima habría estado retenida dos días

La causa se inició a partir de una denuncia por hechos que habrían ocurrido entre el 28 y el 30 de mayo de 2026. Según la acusación fiscal, la víctima fue interceptada cuando se encontraba junto a sus hijas de 10 y 7 años.

Luego habría sido trasladada contra su voluntad a una vivienda de la ciudad, donde habría permanecido retenida durante aproximadamente dos días. Durante ese tiempo, según la investigación, la mujer habría sufrido agresiones físicas y amenazas reiteradas.

Ya había sido condenado por hechos anteriores

Un punto relevante de la causa es que el imputado ya había sido condenado en abril de este año, mediante un juicio abreviado, por hechos de violencia de género cometidos contra la misma víctima.

Esa condena era de cumplimiento condicional e incluía medidas de protección, además de la prohibición de acercamiento y contacto. Por ese motivo, la nueva imputación por Desobediencia a la Autoridad está vinculada al presunto incumplimiento de esas disposiciones judiciales.

La investigación continúa

La causa continúa bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de San Salvador de Jujuy. En esta etapa, se avanzará con nuevas medidas para profundizar la investigación y reunir elementos vinculados a los hechos denunciados.