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17 de julio de 2026 - 13:38
Jujuy.

Buscan a un hombre de 75 años desaparecido en barrio Mariano Moreno

El hombre desapareció el miércoles 15 de julio. Solicitan comunicarse de inmediato con la Policía ante cualquier información.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Buscan a un hombre de 75 años desaparecido en barrio Mariano Moreno

Buscan a un hombre de 75 años desaparecido en barrio Mariano Moreno

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Cómo es Víctor Janco

Víctor mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez morena y tiene contextura física delgada.

Además, posee cabello liso, blanco y canoso, y sus ojos son de color marrón oscuro.

Qué ropa llevaba puesta

Al momento de su desaparición vestía:

  • Pantalón azul.
  • Buzo marrón.
  • Zapatillas blancas.
  • Campera verde militar.

Dónde aportar información

Las personas que puedan brindar algún dato sobre su ubicación deben comunicarse inmediatamente con el 911 o con los números:

  • 388 6828607
  • 388 6860239

Desde la Policía remarcaron la importancia de compartir la información para colaborar con la búsqueda.

Datos principales

  • El hombre buscado es Víctor Janco.
  • Tiene 75 años.
  • Desapareció el 15 de julio de 2026.
  • La denuncia fue realizada el 16 de julio.
  • Fue visto por última vez en barrio Mariano Moreno.
  • Ante cualquier información, comunicarse al 911.

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