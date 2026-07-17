Buscan a un hombre de 75 años desaparecido en barrio Mariano Moreno

Buscan a Víctor Janco, un hombre desaparecido de 75 años, visto por última vez el 15 de julio en barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy. La Policía solicita la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

Cómo es Víctor Janco Víctor mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez morena y tiene contextura física delgada.

Además, posee cabello liso, blanco y canoso, y sus ojos son de color marrón oscuro.

Qué ropa llevaba puesta Al momento de su desaparición vestía:

Pantalón azul.

Buzo marrón.

Zapatillas blancas.

Campera verde militar. Dónde aportar información Las personas que puedan brindar algún dato sobre su ubicación deben comunicarse inmediatamente con el 911 o con los números: 388 6828607

388 6860239 Desde la Policía remarcaron la importancia de compartir la información para colaborar con la búsqueda. Datos principales El hombre buscado es Víctor Janco .

. Tiene 75 años .

. Desapareció el 15 de julio de 2026 .

. La denuncia fue realizada el 16 de julio .

. Fue visto por última vez en barrio Mariano Moreno.

Ante cualquier información, comunicarse al 911.

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