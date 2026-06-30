Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en San Salvador de Jujuy

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se busca a Mariela Tiara Bayón , quien permanece desaparecida desde el domingo 28 de junio de 2026.

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La denuncia fue radicada este martes 30 de junio. La joven tiene domicilio en el Loteo Bárcena, en San Salvador de Jujuy.

Mariela es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez morena, ojos negros y el cabello teñido de color rojo. Además, posee un piercing en el rostro, a la altura del labio inferior.

Cómo estaba vestida

Al momento de su desaparición, vestía una campera abrigada con capucha de color azul o negro, con detalles blancos en la zona del cierre y de los bolsillos.

También llevaba un pantalón deportivo de color beige, con detalles de letras a los costados, y zapatillas negras.

Buscan a Mariela Bayon

Dónde aportar información

Las personas que puedan brindar información que permita dar con su paradero deben comunicarse con la línea 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.