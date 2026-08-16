Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria, le ganó a Chaco For Ever y se vuelve a ilusionar

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy le ganó a Chaco For Ever 1 a 0 por la fecha de los clásicos e interzonal de la Primera Nacional. Fue en el Estadio 23 de Agosto con el arbitraje de Lucas Cavallero, en un partido correspondiente a la Fecha 25 de la Primera Nacional. El gol lo hizo Francisco Maidana a los 17 del segundo tiempo.

El primer tiempo entre Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever fue parejo, aunque el Lobo tuvo mayor dominio de la pelota y tomó la iniciativa. Sin embargo, al conjunto local le faltó profundidad y en algunas ocasiones quedó mal parado ante los ataques del visitante. Leandro Fernández fue lo más peligroso de Chaco For Ever y tuvo una clara oportunidad con un cabezazo en soledad que terminó muy lejos del arco.

Gimnasia también generó sus chances. Gallardo tuvo una situación muy clara dentro del área, pero su remate desde el punto del penal fue débil y quedó en manos del arquero visitante. Por su parte, Molina volvió a ser uno de los jugadores más activos del Lobo, con algunos desbordes y remates desde afuera del área que llevaron peligro.

Las dos ocasiones más claras del conjunto jujeño tuvieron como protagonista a Endrizzi. Primero, el defensor conectó un cabezazo débil que terminó en las manos del arquero de Chaco For Ever. Sobre el cierre de la primera mitad, tuvo otra oportunidad con un remate de vóley que superó al arquero, pero impactó en el travesaño y evitó que Gimnasia se fuera al descanso en ventaja.

La ventaja para Gimnasia de Jujuy En el segundo tiempo, la historia mantuvo una tónica similar, con Gimnasia de Jujuy tomando la iniciativa y Chaco For Ever intentando lastimar de contraataque. A los 17 minutos llegó el gol del Lobo: Molina metió un gran pase para dejar mano a mano a Maidana por la derecha. El delantero remató y, tras un desvío en el camino, la pelota terminó ingresando al arco visitante para poner el 1 a 0. Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria y le ganó a Chaco For Ever A partir de allí, Gimnasia tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja. Bianchi, quien ingresó en lugar de Menéndez, contó con tres chances claras, pero no logró definir con precisión para sentenciar el partido. El equipo jujeño dominó las acciones y buscó aprovechar los espacios que dejó Chaco For Ever en su intento por llegar al empate. Sobre el final, la visita tuvo una oportunidad para igualar, pero entre la intervención de Álvarez y la propia imprecisión de los chaqueños, el empate no llegó. Además, Chaco For Ever terminó con un jugador expulsado y sus posibilidades de reacción disminuyeron. Con este triunfo, Gimnasia cortó una racha de tres derrotas consecutivas y ahora ya piensa en su próximo compromiso frente a Patronato.

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