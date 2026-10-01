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1 de octubre de 2026 - 18:06
Espectaculos.

"Jujuy Mujer", de Alejandro Carrizo a Cazzu: la canción que volvió a emocionar a toda una provincia

El autor de una de las canciones más queridas del repertorio jujeño, recordó cómo nació el tema y celebró la versión de Cazzu que volvió a ponerlo en el centro de la escena.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cazzu reversionó Jujuy mujer la canción escrita por el escritor Alejandro Carrizo.

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Su autor, el poeta y escritor Alejandro Carrizo, habló en Canal 4 luego de que una interpretación de Cazzu volviera a poner la canción en circulación y generara una fuerte repercusión en las redes sociales y plataformas digitales.

Para Carrizo, escuchar su obra en la voz de una artista de una generación completamente distinta produjo una mezcla de emociones.

Alegría, orgullo, me encanta que los jóvenes puedan cantarla. Tengo mil anécdotas al respecto, pero es muy gratificante”, expresó.

Una canción que nació de la nostalgia por Jujuy

La historia de “Jujuy Mujer” comenzó lejos de la provincia. Carrizo contó que escribió la letra cuando se encontraba estudiando Letras en Tucumán, en una etapa marcada especialmente por la nostalgia de su tierra.

Una noche había asistido junto a su amigo Néstor Soria, quien luego compondría la música, a una presentación de Juan Falú. Al salir del teatro envidiando la cantidad de gente que había asistido al coliseo, fueron directamente a trabajar sobre la canción.

Estaba estudiando Letras y extrañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí la compuse”, recordó.

La distancia terminó convirtiéndose en inspiración. De aquel sentimiento surgió una obra que con el tiempo atravesó escenarios, generaciones y estilos musicales.

Carrizo sostiene que ese recorrido también modificó la relación que tiene con su propia creación: en algún momento, explica, la canción deja de ser del autor para convertirse en una canción de la gente.

De Ángela Irene y Tomás Lipán a una nueva generación

Antes de llegar a la voz de Cazzu, “Jujuy Mujer” tuvo un largo recorrido dentro de la música popular.

Carrizo recordó que Ángela Irene fue la primera artista en grabarla en un disco. “La primera persona que la grabó fue Ángela Irene, fue una mujer. Es mi querida amiga, viene siempre a Jujuy y canta siempre ese tema”, señaló.

También destacó el papel de Tomás Lipán, quien ayudó a difundir la composición incluso fuera de Argentina. “Tomás Lipán la difundió mucho por distintos países”, recordó el escritor.

En los últimos días, además, volvió a circular en las redes un video que reconstruye parte de la historia detrás de la canción. Carrizo lo tomó con humor: “Hay un poco de fantasía también. Yo no digo nada, está bien, está todo bien”.

Cazzu y una coincidencia entre dos generaciones

La nueva versión sumó además una curiosidad que conecta las historias de Carrizo y Cazzu con las Yungas jujeñas.

Yo soy nacido en Ledesma y he tenido algunos amigos, amores, lugares muy lindos para visitar en Fraile. Y ella es de Fraile Pintado”, contó.

Sin embargo, ambos pertenecen a generaciones muy distintas. “Cuando yo vuelvo a Jujuy, ella nace. Son dos generaciones”, señaló.

Por eso, la elección de Cazzu lo sorprendió especialmente. “Me sorprendió que ella la pueda elegir. Y me parece que hace una buena versión, por lo menos muy sentida”, expresó Carrizo.

La primera reacción, admitió, fue de sorpresa: “Lo primero que me dije fue: ‘Oh, esta chica’. Ella hace muchas referencias, me gusta su actitud”.

“El amor por su familia y por su gente nos une”

Más allá de las diferencias musicales y generacionales, Carrizo encontró un punto de encuentro con la cantante jujeña: el vínculo permanente con Jujuy.

Hace muchas referencias al lugar, a la provincia, al afecto, al amor por su familia, por su gente, y eso nos une”, destacó.

La reinterpretación de “Jujuy Mujer” terminó así construyendo un inesperado puente entre la poesía y el folclore que dieron origen a la canción y una de las artistas jujeñas de mayor proyección internacional.

Décadas después de haber sido escrita desde la nostalgia de un estudiante que extrañaba su provincia, la canción vuelve a recorrer Jujuy en una nueva voz.

Y confirma aquello que el propio Alejandro Carrizo reconoce sobre sus versos: cuando una canción es adoptada por la gente, deja de pertenecer únicamente a su autor y comienza a formar parte de todos.

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