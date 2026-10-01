Cazzu en Jujuy: "Me siento feliz de cantar en mi tierra"

Cazzu se presentará este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto , en San Salvador de Jujuy, con su espectáculo “ Latinaje en Vivo ”. Antes del esperado concierto, la artista oriunda de Fraile Pintado brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el desafío de llevar una producción de esta magnitud a su provincia, su vínculo con el norte argentino y la influencia de sus raíces en su carrera.

“Nosotros tenemos que tratar de poder, por lo menos, alcanzar a sustentar económicamente el proyecto . Muy contrario a lo que la gente a veces se imagina, porque nosotros nadamos en millones. En realidad no, estamos todo el tiempo lidiando con esta cosa de hacia dónde llevamos, si nos alcanza el presupuesto, si podemos, cuánta gente”, expresó.

En ese sentido, aseguró que la decisión de llevar “ Latinaje” al Estadio 23 de Agosto fue especial porque implica una producción mucho más grande de lo que suele elegir para sus presentaciones.

“A mí me gusta estar cerca de la gente, me gusta lo chiquito, me gusta poder ver a todo el mundo . Pero en esta ocasión me parecía que podíamos ponerle toda esta energía a traer Latinaje de esta manera a Jujuy”, señaló. Y agregó: “Son muchas dudas y muchas cosas que nos aventuramos a esta hazaña de traer Latinaje de esta manera, de una manera grande, linda y sobre todo muy amorosa”.

Cazzu en Jujuy

“Cuando me voy más lejos, me acuerdo más de dónde soy”

Durante la conferencia, Cazzu también reflexionó sobre el lugar que ocupan sus raíces dentro de su música y sobre la importancia de conocer y recuperar la cultura propia. “La música tiene que ver con la historia de cada uno”, explicó, y recordó la influencia que tuvo su familia en su formación artística.

“Hubo una particularidad en mi casa, que se la debo a mi familia, a mi mamá y a mi papá, que es el esfuerzo que hicieron para que escucháramos lo que fuera, cantáramos lo que fuera, pero no nos olvidáramos que aquí pasaron cosas”, sostuvo. Con el paso de los años, aquella enseñanza terminó convirtiéndose en una parte central de su identidad.

“Cada canción representa un momento, una persona para mí en mi vida. Cuando me voy cada vez más lejos, me acuerdo cada vez más de dónde soy”, afirmó. La artista también habló sobre las nuevas generaciones y planteó que nunca es tarde para volver sobre la música y la cultura de origen.

“Siempre hay tiempo de revolver en nuestra propia música, de decir: ‘Che, esta persona hizo esto, cantó esto’. Cuando yo pensaba que era muy moderna, ya había gente hace muchos años atrás haciendo esto”, expresó. Y remarcó: “Está bueno crear ese compromiso con nuestra tierra. Son momentos donde es importante conocernos a nosotros mismos y a nuestra tierra”.

“Yo siempre digo que soy el NOA”

Cazzu definió su identidad a partir de distintos puntos del norte argentino y destacó especialmente el vínculo con Jujuy, Tucumán y Catamarca. “Mi papá es tucumano, mi mamá nació en Catamarca, yo nací en Jujuy. Yo siempre digo que yo soy el NOA”, aseguró.

También recordó el papel que tuvo Tucumán en sus comienzos profesionales, cuando se trasladó allí para estudiar y continuar desarrollando su carrera musical. “Tucumán tengo un pedazo de mi vida muy importante. Ha sido una tierra que me ha dado grandes oportunidades en la música”, relató.

Allí, además de formarse en el área audiovisual, encontró personas que confiaron en su proyecto y atravesó una etapa clave de su recorrido artístico. “Tuve mi última banda de cumbia, que fue el momento donde de alguna forma descubrí que yo tenía un espacio en la música, que era verídico, que si había podido en Jujuy y estaba pudiendo en Tucumán, seguramente iba a poder en otro lugar”, recordó.

El desafío de cantar en el Estadio 23 de Agosto

Sobre la elección del estadio, la cantante reconoció que se trata de un escenario distinto a los espacios que suele preferir por su personalidad y su forma de vincularse con el público. “Es particular, es muy loco, es bueno estar en un lugar abierto, grande, donde seguramente cabe mucha gente”, expresó.

Cazzu en Jujuy

Para Cazzu, más allá de la magnitud del escenario, el 23 de Agosto apareció como el lugar indicado para presentar el espectáculo completo en su provincia. “Yo digo que el Estadio 23 de Agosto ha sido el lugar más propicio para poder traer Latinaje. Si hubiese sido otro lugar, yo lo hubiese hecho de todas formas”, aseguró.

Finalmente, habló de las sensaciones que atraviesa a pocas horas del concierto. “Para mí es una cosa demasiado grandilocuente, para mi personalidad, esto del estadio. Pero sí, me siento orgullosa. No sé cómo nos va a ir, no sé qué va a pasar, no sé cuán lleno va a estar”, reconoció. Y cerró con una frase que resume lo que significa este regreso: “Me siento bien, me siento feliz de poder subirme a un escenario a cantar en mi tierra”.