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30 de septiembre de 2026 - 21:13
Espectáculos.

Cazzu llega a Jujuy y sus fans ya acampan en el estadio

Decenas de seguidores de Cazzu llegaron desde distintos puntos de Jujuy y provincias vecinas para asegurarse un lugar cerca del escenario.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

La expectativa crece en Jujuy por la llegada de Cazzu, quien se presentará este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto en San Salvador de Jujuy con su espectáculo “Latinaje en Vivo”.

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A pocos días del recital, decenas de fanáticos ya acampan en las inmediaciones del estadio. Los seguidores llegaron desde distintos puntos de la provincia y también desde otras provincias vecinas, con el objetivo de conseguir los mejores lugares para disfrutar del concierto.

El espectáculo será una fecha especialmente importante dentro de la gira de la artista, ya que se trata de su primer estadio propio y de una de las puestas más grandes que realizó hasta el momento.

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Fanáticos de Cazzu acampan en el estadio 23 de Agosto

Una gira que recorrió América

El show de Jujuy llega después de una extensa gira por más de diez ciudades de Estados Unidos y México, además de distintas presentaciones en Bolivia. Varias de esas fechas tuvieron localidades agotadas.

Antes de llegar al norte argentino, Cazzu todavía tiene presentaciones previstas en Guatemala, Costa Rica y Moreno. Después de su paso por Jujuy, la gira continuará por Santa Fe, Montevideo y España.

“Noches de Latinaje”: el nuevo proyecto de Cazzu

Mientras continúa con sus presentaciones, Cazzu también lanzó “Noches de Latinaje”, una serie compuesta por diez interpretaciones registradas durante diferentes conciertos realizados entre 2025 y 2026. Las entregas se publican cada 15 días y recuperan momentos destacados de sus shows.

Cazzu

Cazzu

La serie comenzó con “Si Una Vez”, de Selena, interpretada junto a A.B. Quintanilla, y continuó con “Yo Soy María”, de Astor Piazzolla, registrada durante su presentación en el Movistar Arena. Ahora, todas las miradas están puestas en Jujuy, donde sus seguidores ya comenzaron a vivir la previa de uno de los shows más esperados del año.

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