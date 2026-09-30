James Wan vuelve a la saga "El juego del miedo" con una nueva película.

Lionsgate comenzó a desarrollar una nueva entrega de la saga " El juego del miedo " , que tendrá a Mike P. Nelson detrás de las cámaras y contará nuevamente con James Wan dentro del equipo creativo de la franquicia. La producción se llevará adelante en conjunto con Atomic Monster y Blumhouse.

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Sin embargo, por el momento no fueron comunicados la fecha de llegada a los cines, los detalles de la historia ni los nombres de los actores que integrarán el elenco .

Nelson tendrá como punto de partida un libreto desarrollado por Gregory Weidman y Geoffrey Tock , quienes también forman parte del equipo de guion de la segunda temporada de Dune: La profecía . En sus trayectorias anteriores aparecen trabajos como El lado siniestro de la luna y Sin límites .

El realizador ya ha incursionado anteriormente en el cine de terror , con títulos como Wrong Turn: Sendero al infierno y Noche de paz, noche de horror , ambos relacionados con reconocidas franquicias del género. En esta oportunidad, deberá llevar al cine una nueva serie de trampas y dilemas inspirados en el universo de Saw, la saga que comenzó en 2004.

Wan volverá a involucrarse en la franquicia en calidad de productor y asumirá una presencia creativa más activa que la que tuvo en las películas más recientes.

El director recordó que la primera entrega de Saw tuvo un papel fundamental en su trayectoria y sostuvo que, para elegir a quien estuviera al frente de esta nueva producción, era necesario encontrar a un realizador que comprendiera y respetara las raíces de la saga. Para Wan, Nelson reúne esas condiciones gracias a una identidad cinematográfica definida y a una mirada particular sobre el género de terror.

Entre los nombres que integran el equipo encargado de la producción se encuentran Jason Blum, al frente de Blumhouse, y Leigh Whannell, uno de los creadores originales de Saw. Además de participar en la escritura del libreto de la primera película, Whannell también interpretó uno de los papeles del filme junto a Cary Elwes. De esta manera, la nueva entrega vuelve a vincularse con algunas de las figuras que estuvieron detrás del nacimiento de la franquicia hace más de 20 años.

Una entrega con identidad todavía incierta

Las informaciones difundidas hasta el momento coinciden al mencionar a Mike P. Nelson como director, a Gregory Weidman y Geoffrey Tock como guionistas y a James Wan nuevamente vinculado con la producción. Sin embargo, existe una diferencia relevante entre las versiones respecto de cómo está identificado oficialmente el proyecto.

Por un lado, uno de los reportes lo presenta como Saw 11 y asegura que la película seguirá desarrollando la línea argumental de la franquicia, sin plantear un reinicio. En cambio, otra información sostiene que Lionsgate está trabajando en una nueva película que todavía no cuenta con una denominación numérica oficial, luego de que fuera descartado el proyecto que anteriormente se conocía como Saw XI.

La diferencia entre ambas versiones resulta relevante debido a que el proyecto conocido como Saw XI ya había enfrentado dificultades durante su desarrollo. La producción había sido concebida como una continuación directa de Saw X, pero Lionsgate finalmente decidió dejarla de lado, a pesar de que el equipo a cargo aseguraba contar con una historia lista para llevar adelante.

La incorporación de Nelson permite confirmar que la saga tendrá una nueva película en desarrollo, aunque por ahora no queda claro qué ocurrió con el proyecto anterior. Todavía no se sabe si el estudio retomó aquella secuela, modificó el libreto que ya existía o comenzó desde cero con una producción completamente distinta.

Por el momento, tampoco se dieron a conocer detalles acerca de en qué punto de la línea temporal de la franquicia se desarrollará la nueva película. En el caso de Saw X, la historia se ubicó cronológicamente entre otras entregas de la saga y volvió a colocar a John Kramer, personaje interpretado por Tobin Bell, en el centro de la trama. Hasta ahora, la participación de Bell en la próxima producción no fue anunciada, del mismo modo que tampoco se confirmó el regreso de ningún otro actor del elenco.

La posibilidad de que la nueva producción mantenga la continuidad de la historia original, como señala uno de los informes, marcaría una diferencia respecto de la alternativa de realizar otro reboot. Este concepto hace referencia a una propuesta que reinicia una franquicia, dejando de lado o modificando elementos de la continuidad anterior para desarrollar el relato desde una nueva perspectiva.

En ese sentido, Spiral: Saw había buscado expandir el universo de la saga mediante una línea diferente y la incorporación de nuevos personajes. Sin embargo, la película posterior volvió a colocar a John Kramer como uno de los ejes principales de la historia.

"El juego del miedo": del éxito de 2004 al regreso de James Wan

La película original de Saw nació como un proyecto de presupuesto reducido bajo la dirección de Wan. Su producción demandó aproximadamente 1,2 millones de dólares y tuvo su presentación en el Festival de Cine de Sundance de 2004. Posteriormente, el filme alcanzó una recaudación de 103 millones de dólares, un resultado que impulsó a Lionsgate a continuar con la saga y lanzar una nueva película prácticamente cada año, hasta llegar a Saw VII 3D, estrenada en 2010.

La franquicia atravesó un período de siete años sin estrenos cinematográficos antes de volver a la pantalla grande con Saw VIII. Posteriormente, llegó Spiral: Saw, una propuesta que buscó explorar nuevamente el concepto desde otra perspectiva, mientras que en 2023 se lanzó Saw X.

Esta última producción recuperó un momento previo en la historia de John Kramer y dejó planteada la posibilidad de continuar el relato, aunque esa iniciativa terminó quedando en suspenso a raíz de modificaciones dentro del proyecto.

El regreso de Wan con una participación creativa más directa representa una de las principales novedades frente a las entregas más recientes de la saga. El cineasta también fue responsable de la creación de las franquicias Insidious y El conjuro. Por su parte, Atomic Monster comenzó a trabajar junto a Blumhouse luego de la unión entre ambas compañías. En la nueva película de Saw, Wan estará acompañado en las labores de producción por Blum y Whannell.

Por ahora, Lionsgate no dio a conocer información sobre la historia, los integrantes del elenco ni el momento de la cronología en el que se desarrollará la película. El estudio tampoco informó cuándo está previsto que comiencen las filmaciones ni anunció una fecha concreta para su llegada a las salas de cine.