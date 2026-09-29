La leyenda del fútbol Dani Alves llega a Salta: cuál será el motivo

Dani Alves.

Una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial llegará próximamente a Salta para participar de un encuentro cristiano que tendrá como escenario al estadio Delmi. Se trata de Dani Alves, exjugador de Barcelona, Sevilla, Juventus y Paris Saint-Germain, quien en los últimos años comenzó a mostrarse públicamente ligado a espacios religiosos.

Dani Alves llegará a Salta El exfutbolista brasileño será parte de una actividad en la que compartirá su testimonio de vida y su mensaje de fe, en una etapa personal muy distinta a la que protagonizó durante sus años como futbolista profesional.

Luego de una extensa carrera internacional y de haber ganado numerosos títulos, Alves comenzó a participar de encuentros religiosos y a publicar mensajes vinculados con el cristianismo en sus redes sociales. En distintas apariciones también habló sobre el rol que ocupa actualmente la fe en su vida.

El encuentro en Salta se desarrollará en el estadio Delmi, aunque en la información difundida hasta el momento no se precisaron detalles sobre fecha, horario ni modalidad de ingreso.

Su historia personal y el giro hacia la religión La presencia de Dani Alves también genera repercusión por los acontecimientos judiciales que atravesó en España. El brasileño permaneció 14 meses en prisión preventiva tras ser acusado de agresión sexual y en 2024 recibió una condena en primera instancia de cuatro años y medio de prisión. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa condena y lo absolvió, decisión que posteriormente fue recurrida por la Fiscalía. Tras ese proceso, Alves profundizó públicamente su vínculo con la religión y comenzó a participar en encuentros con comunidades cristianas. En una actividad realizada anteriormente en Girona, España, fue invitado para contar su experiencia personal ante jóvenes de una congregación.

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