"Quiero justicia": habló el hijo de la mujer que murió en Alto Comedero

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió el sábado por la noche en Alto Comedero , pidió justicia y convocó a posibles testigos a aportar información que permita terminar de esclarecer qué ocurrió sobre avenida Yuto. Su hijo relató las angustiosas horas en las que recorrieron distintos barrios buscando a su madre, sin imaginar que el siniestro vial que se investigaba en la zona podía estar relacionado con su desaparición.

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“ Yo lo único que quiero es que se haga justicia por mi madre ”, expresó el hombre, mientras la investigación intenta reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades. El caso sufrió un giro después de las primeras actuaciones: inicialmente se creía que la víctima había viajado en la motocicleta involucrada, pero el análisis posterior de las cámaras permitió establecer que en el rodado circulaba una sola mujer , de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación está a cargo del fiscal Emilio Gurrieri , con intervención de la ayudante fiscal Ana Eliazarian. Entre las medidas ordenadas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona y de la circunvalación para reconstruir tanto el recorrido de la motocicleta como los últimos movimientos de Damiana.

El sábado por la noche, Damiana salió de su casa con un objetivo cotidiano y familiar. De acuerdo con el relato de su hijo, alrededor de las 21 tomó el colectivo 48 para dirigirse hacia el barrio 8 de Marzo, donde quería visitar a una prima y entregarle personalmente una invitación porque al día siguiente era su cumpleaños . “Ella quería ir personalmente para hablar con mi tía y, bueno, de ahí perdemos rastro de ella”, contó.

Durante las primeras horas, su hijo creyó que podía haber decidido acercarse al desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La esperó hasta aproximadamente las 3.30 de la madrugada y finalmente se fue a dormir pensando que regresaría más tarde. Cuando amaneció y Damiana seguía sin aparecer, la preocupación se convirtió en una búsqueda desesperada.

La familia radicó la denuncia alrededor de las 11.30 del domingo y comenzó a recorrer diferentes lugares. Buscaron en el barrio 8 de Marzo, preguntaron a vecinos mostrando fotografías, fueron hasta Palpalá y recorrieron otros puntos donde Damiana tenía familiares y conocidos. También estuvieron en El Milagro y en sectores próximos al arroyo Las Martas, mientras paralelamente avanzaba el operativo oficial para encontrarla.

La respuesta que buscaban llegó de la peor manera.

Alrededor de las 18, la familia recibió una comunicación para que se presentara en la Seccional 46 y verificara algunas pertenencias encontradas durante las actuaciones por el siniestro vial ocurrido la noche anterior. Entre los elementos que habían sido hallados había una pulsera similar a la que Damiana utilizaba habitualmente, y otras pertenencias fueron reconocidas por sus familiares.

Fue entonces cuando la búsqueda comenzó a cruzarse con la investigación de la muerte registrada sobre avenida Yuto.

El giro que cambió la investigación

El hecho ocurrió alrededor de las 22 del sábado sobre calle Yuto, cerca de la intersección con pasaje El Palmar, donde fueron encontrados una motocicleta Keller Crono Classic y un camión volquete estacionado.

La hipótesis inicial indicaba que dos mujeres viajaban en la motocicleta y que una de ellas había fallecido. Sin embargo, las medidas realizadas posteriormente comenzaron a modificar esa primera reconstrucción.

El MPA informó que el análisis de las cámaras permitió establecer que en la motocicleta circulaba una sola mujer. A partir de allí, los investigadores trabajan sobre otras hipótesis para determinar si Damiana estaba atravesando la calzada y fue embestida cuando se disponía a subir al cordón, además de establecer si pudo haber intervenido otro vehículo.

“Quiero que la Justicia actúe rápido”

Mientras la causa avanza, la familia concentra ahora sus esfuerzos en conseguir información de quienes estuvieron en la zona aquella noche. El hijo de Damiana pidió públicamente que cualquier persona que haya visto el hecho se presente y aporte su testimonio.

“Yo quiero justicia. Que por favor los testigos que hayan visto algo se acerquen”, reclamó. Y agregó: “Yo quiero que la Justicia actúe rápido y que mi madre descanse en paz”.

Los familiares también realizaron afirmaciones sobre las condiciones en las que habría circulado la mujer vinculada a la motocicleta y sostienen que habría abandonado posteriormente el hospital. Esos señalamientos corresponden al testimonio de la familia y no fueron confirmados en el parte oficial del MPA, por lo que deberán ser determinados por la investigación.

Por el momento, la Fiscalía continúa con el relevamiento de cámaras, entrevistas y otras medidas destinadas a establecer la secuencia completa. Para la familia, sin embargo, detrás de las pericias y las hipótesis hay una certeza mucho más sencilla y dolorosa: Damiana salió de su casa para visitar a una familiar y nunca pudo regresar.