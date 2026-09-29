"Se están acostumbrando a salir en manada de jóvenes en motos", dijo el Jefe de la Policía

Vecinos de deferentes sectores de Jujuy, especialmente de Alto Comedero , se mostraron preocupados por el incremento de hechos de violencia e inseguridad vial que se están registrando en horas de la noche, principalmente los fines de semana y en la zona de los boliches , por parte de jóvenes en motos.

Ante esta situación el Jefe de la Policía, Joaquín Carrillo, sostuvo que “ los jóvenes se están acostumbrado a salir en grupo, en manada de jóvenes en motocicleta ”, y agregó que esto se da “ especialmente en la Ruta 9 en inmediaciones a la zona de los boliches en Alto Comedero ”.

El Jefe dijo que ante esta situación se implementaron diferentes operativos en los lugares críticos, “ el fin de semana pasado se logró secuestrar 17 motos , en general por faltas de no tener documentación y el uso de casco, entre otras que amerita la Ley Contravencional”.

El Comisario dijo también que desde la Policía se tiene detectado “los distintos puntos en la ciudad” y aseguró que se está trabajando para erradicar los puntos donde se generan la mayor cantidad de situaciones de violencia e inseguridad.

“Son jóvenes los que se manejan en las motocicletas y es por eso que necesitamos de la ayuda y la colaboración de los padres y familiares”, dijo Carrillo y agregó que “le pedimos que desde la casa nos ayuden ya que, además, un siniestro en una moto siempre tiene como resultado una lesión grave o hasta la perdida de una vida”.

Participación de menores

El Jefe de la Policía reconoció además la participación de menores en estas situaciones de las manadas de motos como así también en algunos casos de inseguridad con los “motochorros” que se dieron en distintos puntos de la provincia.

“En algunos casos son mayores pero tenemos la característica de que son acompañados por menores de edad. Llamo a la concientización de los padres para que nos ayuden en este aspecto para prevenir que sucedan situaciones graves con los adolescentes”, finalizó.