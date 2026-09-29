Giro en la investigación por la muerte de una mujer en Alto Comedero

La investigación por la muerte de una mujer en Alto Comedero incorporó un dato clave que modificó la reconstrucción inicial del siniestro vial ocurrido el sábado por la noche: el análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que en la motocicleta involucrada circulaba una sola mujer , cuando inicialmente se estimaba que eran dos.

El hallazgo llevó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a profundizar otras hipótesis para determinar cuál fue la mecánica del hecho y qué participación tuvo la víctima fatal en la secuencia. Una de las posibilidades que se investiga es que la mujer fallecida estuviera atravesando la calzada y hubiera sido embestida por la motocicleta cuando se disponía a subir al cordón . También se intenta determinar si existió algún otro vehículo involucrado.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada y las medidas investigativas continúan.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 22 , sobre calle Yuto, en proximidades de la intersección con pasaje El Palmar. En el lugar fue encontrada una motocicleta Keller Crono Classic gris, sin dominio colocado , además de un camión volquete bordó que se encontraba estacionado sobre el lateral derecho. Las primeras actuaciones indicaban que en la motocicleta viajaban dos mujeres . Una había sido encontrada sin vida sobre la cinta asfáltica, mientras que la otra fue trasladada al Hospital Snopek con un traumatismo encéfalo craneano (TEC), sin pérdida de conocimiento.

Sin embargo, el avance de la investigación permitió obtener registros de cámaras de seguridad que modificaron esa primera interpretación. De acuerdo con la información aportada por el MPA, las imágenes permitieron establecer que en la motocicleta circulaba una sola mujer. Este elemento es central para la causa porque obliga a reconstruir nuevamente cómo llegó la víctima fatal hasta el lugar y de qué manera se produjo el impacto.

La investigación está encabezada por el fiscal Emilio Gurrieri, con intervención de la ayudante fiscal Ana Eliazarian.

Investigan si la mujer estaba cruzando la calle

A partir de los nuevos elementos surgieron diferentes líneas investigativas. Inicialmente se contempló la posibilidad de que la víctima hubiera viajado como acompañante de la motocicleta. Sin embargo, las imágenes que muestran a una sola ocupante en la moto incorporaron un escenario diferente.

Una de las hipótesis que analiza actualmente el MPA es que la mujer se encontrara atravesando la calzada y fuera embestida por la motocicleta cuando intentaba subir al cordón. También permanece abierta la posibilidad de que otro vehículo haya participado de alguna manera en la secuencia. Para establecerlo, los investigadores continúan relevando cámaras ubicadas tanto en la zona del hecho como sobre la circunvalación. El objetivo es reconstruir el recorrido previo de la motocicleta y determinar desde dónde provenía.

También se trabaja junto a los familiares para establecer qué recorrido había realizado la víctima antes del siniestro.

Una pulsera fue clave para orientar la identificación

La identificación de la mujer fallecida también formó parte de las primeras tareas investigativas. La causa de muerte informada fue traumatismo encéfalo craneano con politraumatismos graves y el cuerpo fue trasladado a la Morgue. En primera instancia se intentó establecer su identidad mediante un procedimiento necrodactilar, pero no fue posible obtener resultados debido a la ausencia de registros previos de sus huellas.

Al mismo tiempo se había iniciado la búsqueda de una mujer de 75 años. Sus familiares aportaron un dato particular: utilizaba habitualmente una pulsera de bronce en la mano izquierda. En el lugar del siniestro se había encontrado una pulsera con características similares.

Posteriormente, los familiares reconocieron distintas pertenencias levantadas en la escena como pertenecientes a la mujer buscada, lo que permitió orientar la identificación de la víctima hacia esa persona.

Continúan las pericias para reconstruir qué ocurrió

Los investigadores realizaron además una nueva inspección del lugar durante el día, con el objetivo de complementar las pericias efectuadas durante las primeras horas posteriores al siniestro. La investigación continúa con entrevistas, análisis de registros fílmicos y relevamiento de cámaras.

El objetivo ahora es establecer dónde se encontraba la mujer antes del impacto, cuál era el recorrido de la motocicleta, cómo se produjo exactamente el siniestro y si existió la intervención de un tercer vehículo.

Esas medidas serán determinantes para reconstruir una secuencia que, a partir de las imágenes incorporadas a la causa, ya no coincide con la primera hipótesis surgida durante la noche del sábado.