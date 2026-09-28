"La mujer tiene que tener su espacio": Silvina Rodríguez y su legado en el automovilismo jujeño

Silvina Rodríguez volvió a subirse al podio y celebró un nuevo logro dentro de una trayectoria que ya forma parte de la historia del automovilismo jujeño . La piloto acumula más de 120 podios y lleva 24 años corriendo en las pistas , en un recorrido que comenzó cuando el ambiente todavía era mucho más difícil para una mujer.

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“Estoy muy contenta, festejando un podio más en mi historia”, expresó Rodríguez, quien aseguró que ya perdió la cuenta exacta de sus logros deportivos. “Tengo más de 120 podios, seguro”, señaló en diálogo con TodoJujuy .

La piloto jujeña recordó que sus primeros años estuvieron marcados por los desafíos propios de ingresar a un espacio históricamente masculino. Sin embargo, sostuvo que esa experiencia también fue la que terminó de confirmar su pasión por el automovilismo.

Rodríguez contó que se crió en un taller mecánico y que sus primeros recuerdos están ligados a las herramientas, los autos y el trabajo de su padre. “Yo siempre pedía autos en vez de muñecas”, relató.

Su primer auto fue un Fiat 600, que compró con su primer sueldo después de terminar la escuela técnica. “Todo el sueldo lo invertí en un Fiat 600. Yo decía: tengo que estar en las pistas, no quería estar detrás del alambre”, recordó.

Ese inicio no fue sencillo. Según contó, en su primera carrera le sacaron dos vueltas y todavía no tenía experiencia arriba de un auto de competición. Pero el cambio llegó rápido: “Ese año empecé a correr a mitad de año y terminé diciembre con un podio. Eso fue lo que me dio el impulso de decir: acá me quedo, esta es mi pasión”.

“Esto es un deporte mixto”

Durante la entrevista, Rodríguez remarcó que el automovilismo debe abrir espacios para las mujeres, pero sin separar la competencia por género. “La mujer tiene que tener su espacio”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que no está de acuerdo con pensar categorías exclusivas para mujeres como única respuesta. “Esto es un deporte mixto, ya lo hemos comprobado. Yo salí campeona en Salta con 25 competidores, siendo la única mujer piloto”, señaló.

También recordó que, cuando empezó, muchas veces su participación era tomada como una broma. “Era ‘vamos a ver, vamos a reírnos’. Pero en la segunda carrera ya estaba en el motor”, expresó.

Su mirada sobre el automovilismo en Jujuy

Rodríguez también habló sobre el presente de la actividad en la provincia y planteó que el automovilismo jujeño atraviesa un momento complejo. “Está atravesando una crisis”, sostuvo, al referirse a la baja cantidad de máquinas y a una división interna que, según dijo, afectó al crecimiento de la disciplina.

“Costó muchísimo construir el automovilismo. Yo quiero un automovilismo provincial que una a todas las familias”, señaló. En esa línea, pidió recuperar el diálogo entre los distintos sectores: “Hay que volver a sentarse, volver a dialogar”. La piloto destacó además que el objetivo debe ser fortalecer los campeonatos y sumar más participación. “La idea es que corramos al menos todos los campeonatos, hagamos las cosas bien y que el automovilismo siga creciendo”, expresó.

Un mensaje para las mujeres

Sobre el final, Rodríguez dejó un mensaje para las mujeres y para las nuevas generaciones que sueñan con correr. “A las chicas, decirles que sigan sus sueños, que todo se puede lograr con constancia”, afirmó. También mencionó el orgullo que sintió al representar a Jujuy en una competencia vinculada al Turismo Carretera en Río Negro, donde participó como única mujer piloto. “La idea es que haya muchísimas mujeres pilotos, pero que corran juntos”, concluyó.