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28 de septiembre de 2026 - 09:41
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Lando Norris se retractó y le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán

El piloto de McLaren reconoció que sus declaraciones luego del incidente en Bakú fueron desacertadas y contó que se comunicó en privado con el argentino.

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Redacción de TodoJujuy
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Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán.&nbsp;

Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán. 

Lando Norris tuvo que retractarse luego de la polémica que provocaron sus críticas a Franco Colapinto después del Gran Premio de Azerbaiyán. El corredor británico utilizó una historia de Instagram para contar que mantuvo una conversación privada con el argentino.

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Según detalló, le expresó sus disculpas por los dichos que había realizado una vez finalizada la competencia. Además, reconoció que sus declaraciones fueron desacertadas.

¿Qué había dicho Lando Norris?

En la publicación que realizó posteriormente, el piloto de McLaren admitió que la frustración provocada por haber quedado fuera de la competencia no alcanza para explicar ni justificar sus dichos contra el argentino.

Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho”, manifestó Norris. También señaló que ambos pudieron mantener una conversación adulta y tranquila, en la que resolvieron la situación, dejaron atrás el episodio y acordaron conservar el buen vínculo que mantienen dentro del paddock.

"Las emociones estaban a flor de piel pero eso no es una excusa"

El piloto británico se hizo cargo de sus dichos y reconoció que la intensidad de lo ocurrido durante la carrera terminó condicionando su reacción frente a las cámaras. “Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel pero eso no es una excusa, me equivoqué”, afirmó. Además, recordó que a lo largo de su recorrido en la máxima categoría también protagonizó situaciones en las que cometió errores similares.

El conflicto entre los dos pilotos comenzó apenas terminó la carrera en el circuito urbano de Bakú, luego de que una serie de incidentes durante la competencia provocara el abandono del corredor británico.

Todavía afectado por el desenlace y durante la conferencia de prensa posterior, Norris cuestionó duramente las maniobras de Colapinto. El piloto inglés sostuvo que el argentino había asumido riesgos innecesarios en sectores particularmente delicados del trazado y consideró que su comportamiento evidenciaba una falta de experiencia excesiva para disputar posiciones en la máxima categoría.

No obstante, una vez superada la tensión del momento y después de analizar lo ocurrido con mayor distancia, el piloto de McLaren decidió dar marcha atrás con sus declaraciones y dejar atrás cualquier malestar con el argentino.

Tras las disculpas y luego de que los dos protagonistas pudieran aclarar lo sucedido, el episodio quedó terminado para ambos. De esta manera, Norris y Colapinto dejaron atrás lo ocurrido en Azerbaiyán y ya tienen la mira puesta en la próxima fecha del calendario internacional.

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