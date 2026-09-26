Formula 1: Franco Colapinto abandonó en Bakú tras un choque con Pierre Gasly

Franco Colapinto tuvo un amargo desenlace en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino, que había comenzado la competencia desde la novena posición , abandonó luego de protagonizar un accidente con su compañero de Alpine, Pierre Gasly , cuando ambos se encontraban con posibilidades de sumar puntos.

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La competencia en el circuito callejero de Bakú terminó con victoria de George Russell , seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar. La carrera tuvo un desarrollo cambiante y quedó marcada por varios incidentes durante la segunda mitad.

El momento decisivo para Colapinto ocurrió tras el accidente de Alex Albon , que obligó al ingreso del auto de seguridad en la vuelta 31.

Cuando se relanzó la competencia, el argentino intentó avanzar posiciones, pero bloqueó los neumáticos durante una frenada y perdió el control de su Alpine. El impacto involucró directamente a Gasly y también terminó perjudicando a Lando Norris , dejando a los tres pilotos fuera de carrera.

El incidente se produjo en la vuelta 35, justo cuando los dos Alpine estaban ubicados dentro de la zona de puntos y tenían posibilidades concretas de sumar unidades importantes para el Campeonato de Constructores.

Colapinto reconoció su error

Una vez finalizada su participación, el piloto argentino asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas al equipo y a su compañero.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada”, explicó Colapinto, quien además calificó lo sucedido como “un error grande y grave”.

El argentino lamentó especialmente la oportunidad perdida, ya que Alpine podía sumar puntos con sus dos monoplazas antes del accidente.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.



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Russell ganó una carrera accidentada en Bakú

George Russell logró mantenerse al frente y consiguió la victoria en las 51 vueltas disputadas en Azerbaiyán. Max Verstappen terminó segundo, mientras que Isack Hadjar completó el podio.

Charles Leclerc finalizó cuarto, seguido por Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Ollie Bearman y Carlos Sainz, quienes completaron las diez posiciones que entregaron puntos. Solo 15 de los 22 autos que comenzaron la carrera consiguieron llegar a la bandera a cuadros.

Cómo quedó Alpine tras el abandono

El doble abandono significó una oportunidad perdida para Alpine en la pelea por el Campeonato de Constructores. El equipo se mantiene en el sexto puesto con 68 puntos, mientras que Racing Bulls alcanzó las 85 unidades y amplió su ventaja en la quinta posición.

Para Colapinto, el resultado dejó atrás una jornada que había comenzado con buenas expectativas tras conseguir el noveno lugar de largada y mantenerse durante buena parte de la competencia en la pelea por los puntos.

El próximo compromiso de la Fórmula 1 será durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre, en la siguiente fecha del campeonato.