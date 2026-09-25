Pampita volvió a Jujuy por la FNE 2026: "Pasaron 32 años, pero para mí fue ayer"

Con una sonrisa, rodeada de flores, celulares, periodistas y personas que buscaban una foto, Carolina “Pampita” Ardohain volvió este viernes a Jujuy. No se trató de una visita cualquiera: regresó a la provincia donde, hace exactamente 32 años, vivió uno de los primeros grandes momentos de su vida pública al convertirse en Reina Nacional de los Estudiantes .

Tecnología. Realidad aumentada en la FNE: la carroza de la EET 1 de Maimará sorprende con dragones desde el celular

Pampita llegó al Aeropuerto Internacional de Jujuy para participar esta noche de la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2026 , que reunirá a las representantes de todo el país en el Estadio 23 de Agosto. La elección comenzará a las 21 y forma parte de la 75° edición de la tradicional celebración estudiantil.

Apenas llegó, habló con Canal 4 . Fue una charla breve, pero cargada de recuerdos.

Y cuando le preguntaron qué conserva de aquella FNE de 1994, no dudó: “Recuerdos inolvidables. Pasaron 32 años justo, pero para mí fue ayer. Siempre con todo el cariño he recordado esta fiesta”.

"Siempre con todo el cariño he recordado esta fiesta”. "Siempre con todo el cariño he recordado esta fiesta”.

De aquella adolescente de La Pampa a su regreso para ser parte de la FNE 2026

En 1994, Carolina Ardohain tenía 16 años y llegó a Jujuy representando a La Pampa. Aquella noche, en el estadio 23 de Agosto, fue elegida Reina Nacional de los Estudiantes.

La corte de ese año quedó integrada además por María Eugenia Fernández Basualdo, de Formosa, como primera princesa, y Daniela Sadir, de Jujuy, como segunda princesa. Treinta y dos años después, Pampita vuelve a mirar la elección desde un lugar completamente diferente.

“Muy difícil, muy difícil porque todas se destacan, tienen cualidades diferentes, tienen sueños distintos, se manejan distinto. Me imagino que va a estar muy complicado para todos los jurados”, reconoció.

Del otro lado estarán las chicas que hoy viven algo parecido a lo que ella experimentó en su adolescencia: llegar desde distintos puntos del país, conocer Jujuy y encontrarse con una fiesta construida alrededor de los estudiantes.

Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.

“Me dejó todo el amor de Jujuy”

Cuando le preguntaron qué significó aquella experiencia dentro de la carrera que desarrollaría después, Pampita eligió hablar del afecto.

“Me dejó todo el amor de Jujuy, que me lo llevé siempre en mi corazón” “Me dejó todo el amor de Jujuy, que me lo llevé siempre en mi corazón”

La modelo recordó que aquella elección fue también uno de sus primeros acercamientos a un mundo que entonces todavía desconocía.

“Siempre nombro a la fiesta porque fue mi primera experiencia en algo que desconocía en mí y, además, recibí mucho cariño. Fue muy importante eso” “Siempre nombro a la fiesta porque fue mi primera experiencia en algo que desconocía en mí y, además, recibí mucho cariño. Fue muy importante eso”

La FNE aparece así en su historia mucho antes de las pasarelas, la televisión y las grandes producciones que llegarían después.

Y ese vínculo permaneció. “Siempre”, respondió cuando le preguntaron si todavía recuerda Jujuy.

Las carrozas y el recuerdo de los estudiantes trabajando de noche

También hubo un recuerdo especial para uno de los grandes símbolos de la fiesta: las carrozas. Pampita participó de los desfiles durante aquella visita de 1994 y todavía conserva imágenes de esos días.

“Me acuerdo perfecto del trabajo artesanal de todos los chicos, el esfuerzo de toda esa semana, de verlos trabajar de noche sin dormir” “Me acuerdo perfecto del trabajo artesanal de todos los chicos, el esfuerzo de toda esa semana, de verlos trabajar de noche sin dormir”

Y agregó: “Me encanta que haya perdurado toda esa magia”.

Más de tres décadas después, las carrozas continúan siendo uno de los ejes centrales de la FNE. Este año participaron 84 instituciones en los desfiles desarrollados en Ciudad Cultural.

Cuando le preguntaron si volvería a subir a una carroza, respondió entre risas que esta vez la agenda no se lo permitirá. “Creo que hoy ya no llego, así que va a tener que ser en otra oportunidad”.

“Me encanta que haya perdurado toda esa magia”. “Me encanta que haya perdurado toda esa magia”.

Pampita ya está en Jujuy y recordó su coronación en la FNE de 1994

Un mensaje para los estudiantes

En medio del movimiento del aeropuerto, Pampita también dejó unas palabras para quienes protagonizan la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Que disfruten mucho de su fiesta. Tantos años que le han puesto tanta energía, que ha perdurado en los años. Que siempre brille esa fiesta hermosa” “Que disfruten mucho de su fiesta. Tantos años que le han puesto tanta energía, que ha perdurado en los años. Que siempre brille esa fiesta hermosa”

La modelo llegó con una agenda cargada y con pocas posibilidades de recorrer la provincia durante esta visita. Sin embargo, dejó abierta la puerta para regresar: “No va a faltar la oportunidad de volver”, aseguró. Antes de subir al vehículo que la trasladaría hacia San Salvador de Jujuy, volvió sobre aquello que espera encontrar durante estas horas:

“Recibir todo el amor del mundo y llevarme eso una vez más”. “Recibir todo el amor del mundo y llevarme eso una vez más”.

Una despedida especial para Canal 4

La entrevista ya había terminado. Pampita había hablado con los medios, recibido regalos y posado para las fotografías. Pero antes de irse todavía tuvo tiempo para un último gesto de cariño y humildad. Desde Canal 4 le pidieron un saludo para Carlin y Agus, conductores de Todo Se Ve. Pampita frenó, miró a cámara y respondió:

“Carlin y Agus, un beso enorme y nos vemos a la noche”. “Carlin y Agus, un beso enorme y nos vemos a la noche”.

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Un cierre espontáneo para una llegada atravesada por el mismo clima que ella recordó durante toda la charla: cercanía, primavera, estudiantes y una fiesta que, 32 años después, volvió a reunirla con Jujuy.

Esta noche regresará al estadio 23 de Agosto, el mismo escenario donde en 1994 escuchó su nombre como Reina Nacional.

Muchas cosas cambiaron desde entonces. Pero para "Pampita", como ella misma resumió apenas pisó nuevamente la provincia, “parece que fue ayer”.